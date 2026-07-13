Tagit studenten? Lagerarbetare sökes
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2026-07-13
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Starta din karriär hos GameShop!
Har du nyligen tagit studenten, eller gjort det under de senaste åren, och letar efter ett varierande heltidsjobb där du får ta ansvar och utvecklas? Då kan det här vara tjänsten för dig.
GameShop är ett familjeföretag med över 30 års erfarenhet inom gaming och underhållning. Vi erbjuder ett brett sortiment av spel, konsoler, samlarobjekt, merchandise och tillbehör – från retroklassiker till de senaste produkterna på marknaden. Med både en väletablerad e-handel och en uppskattad butik i centrala Stockholm fortsätter vi att växa, och nu söker vi en ny lagermedarbetare till vårt team.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som lagermedarbetare hos oss får du en varierad roll där du blir en viktig del av den dagliga verksamheten. Arbetet utgår från vårt lager och vår butik på Sveavägen 14 i centrala Stockholm.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Packning och hantering av kundbeställningar från vår e-handel.
Testning, felsökning och enklare reparationer av spelkonsoler och tillbehör.
Mottagning och hantering av inkommande varor.
Lagerarbete och inventering.
Hjälpa till i butik samt stötta andra avdelningar vid behov.
Det här är en roll för dig som uppskattar variation i arbetsdagen och trivs med att växla mellan olika arbetsuppgifter. Ena stunden packar du beställningar, nästa hjälper du en kollega i butiken eller arbetar med att testa och reparera produkter.
Vi söker dig som
Har tagit studenten nyligen eller under de senaste åren.
Är ansvarstagande, noggrann och gillar att arbeta praktiskt.
Är händig och tycker om att lösa tekniska eller praktiska problem.
Trivs i ett högt arbetstempo och har lätt att anpassa dig när arbetsuppgifterna varierar.
Är en lagspelare men kan också arbeta självständigt.
Har ett intresse för teknik eller elektronik – det är meriterande men inget krav.
Tidigare erfarenhet är inget krav. Vi lägger större vikt vid rätt inställning, vilja att lära sig och ett genuint engagemang.
Arbetstid
Heltid.
Arbetsplats: Sveavägen 14, Stockholm.
Du arbetar enligt ett rullande schema där du arbetar varannan helg och varannan måndag. Det innebär att du är ledig antingen lördag och söndag eller fredag och måndag.
Arbetet sker i ett mindre butikslager och truckkort krävs inte.
Vi erbjuder
Hos GameShop blir du en del av ett stabilt familjeföretag med över 30 års erfarenhet och en arbetsplats där samarbete, ansvar och utveckling står i fokus. Du får en varierad tjänst med möjlighet att lära dig många delar av verksamheten och arbeta i ett engagerat team där alla hjälps åt.Så ansöker du
Låter det här som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill bli en del av GameShop.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: alexander@gameshop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare InterNection AB
(org.nr 556965-3347), https://gameshop.se/
Sveavägen 14 (visa karta
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111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
GameShop Jobbnummer
10001237