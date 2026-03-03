Tågchaufför Lycksele Djurpark

Lycksele Djurpark AB / Resevärdsjobb / Lycksele
2026-03-03


Visa alla resevärdsjobb i Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Bjurholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lycksele Djurpark AB i Lycksele

Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete i Sveriges Nordligaste Djurpark som idag har 26 olika arter. Vi är en bevarandeorganisation som aktivt driver det viktiga arbetet att rädda hotade arter och deras livsmiljöer.

För att trivas i rollen som tågchaufför älskar du att träffa människor och har ett hjärta som brinner för service. Ingen dag är den andra lik och du kommer ofta att stöta på nya och utmanande situationer.

Arbetsuppgifter:
Du ansvarar för guidning runt djurparken samtidigt som du kör djurparkståget.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som vill guida våra besökare runt parken och som sätter säkerhet och kundbemötande i första rummet. Som person är du flexibel och initiativtagande. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo där det händer mycket. B-körkort är ett krav, har du språkkunskaper utöver det svenska språket är det en merit.

Omfattning:
260613-260809, eller enligt överenskommelse
Deltid, schemalagd arbetstid.

Lön:
Enligt avtal

Upplysningar:
Malin Johansson, 0950-167 11
malin.johansson@lycksele.se

Facklig representant för Kommunal nås på sektionen på 010-4429673

Ansökan
Vi handlägger ansökningarna löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lycksele Djurpark AB (org.nr 556874-0905), http://www.lyckseledjurpark.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9774862

Prenumerera på jobb från Lycksele Djurpark AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lycksele Djurpark AB: