Tågchaufför Lycksele Djurpark
Lycksele Djurpark AB / Resevärdsjobb / Lycksele Visa alla resevärdsjobb i Lycksele
2026-03-03
Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete i Sveriges Nordligaste Djurpark som idag har 26 olika arter. Vi är en bevarandeorganisation som aktivt driver det viktiga arbetet att rädda hotade arter och deras livsmiljöer.
För att trivas i rollen som tågchaufför älskar du att träffa människor och har ett hjärta som brinner för service. Ingen dag är den andra lik och du kommer ofta att stöta på nya och utmanande situationer.
Arbetsuppgifter:
Du ansvarar för guidning runt djurparken samtidigt som du kör djurparkståget.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som vill guida våra besökare runt parken och som sätter säkerhet och kundbemötande i första rummet. Som person är du flexibel och initiativtagande. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo där det händer mycket. B-körkort är ett krav, har du språkkunskaper utöver det svenska språket är det en merit.
Omfattning:
260613-260809, eller enligt överenskommelse
Deltid, schemalagd arbetstid.
Lön:
Enligt avtal
Upplysningar:
Malin Johansson, 0950-167 11malin.johansson@lycksele.se
Facklig representant för Kommunal nås på sektionen på 010-4429673
Ansökan
Vi handlägger ansökningarna löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Djurpark AB
(org.nr 556874-0905), http://www.lyckseledjurpark.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9774862