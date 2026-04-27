TA-konsult till Örebro
Ramudden AB / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-04-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramudden AB i Örebro
, Kumla
, Nora
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vill du bidra till säkra arbetsplatser och trygga trafikmiljöer? Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad TA-konsult till vår depå i Örebro.
Om tjänsten
Som TA-konsult ansvarar du för att skapa säkra och effektiva trafikanordningar vid arbeten på offentliga platser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Analysera, planera och utforma trafikanordningslösningar genom att ta fram Trafikanordningsplaner (TA-planer).
Ansöka om tillstånd och hantera allt nödvändigt administrativt underlag.
Ha löpande kontakt med kunder, väghållare, kollektivtrafik, räddningstjänst och andra berörda parter.
Genomföra platsbesök för att följa upp att TA-planer följs och att säkerheten är god.
Utföra riskanalyser kopplade till arbeten som påverkar trafiken.
Driva tillståndsprocesser tillsammans med berörda parter.
Ansvara för fakturering av utfört arbete.
Anställningsform: Provanställning/tillsvidareanställning
Lön: Månadslön
Placeringsort: Örebro
Om dig
Vi ser att du som söker är lösningsorienterad och har en mycket god känsla för service. Du söker feedback från kunder och använder den för att förbättra kvaliteten i ditt arbete. Då det dagliga arbetet innebär mycket kontakt med olika aktörer krävs det att du har en mycket god social kompetens och lätt för att samarbeta. Vidare är du strukturerad och ansvarstagande.
Vi söker dig som har
B-körkort
Goda administrativa kunskaper
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet från branschen
Erfarenhet av att rita TA-planer, gärna i systemet SketchUp
Genomfört APV-utbildning (Arbete på Väg)
Om oss
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. Vi finns på 90 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss - det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på https://www.ramudden.se/om-oss/jobb-karriar
Övrigt
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser fram emot att höra från dig. Rekryteringen sker löpande - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), https://www.ramudden.se/
Nastagatan 22 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pontus Spångberg pontus.spangberg@ramudden.se
9877900