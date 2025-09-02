systemutveckling och arkitektur
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en konsultresurs inom systemutveckling och arkitektur till ett förvaltningsuppdrag kopplat till trafikinformation för järnväg. Teamet arbetar med ramverk för modulbaserade WPF-applikationer samt webbaserade lösningar som används på plattformsskyltar och i mobila enheter.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att analysera krav, ta fram lösningsförslag och kostnadsuppskattningar i samarbete med övriga teamet samt att implementera nya och förändrade funktioner. Arbetet bedrivs i nära samarbete med teamledare och kollegor, vilket gör god samarbetsförmåga till en viktig egenskap.
Konsulten ska vara tillgänglig för intervju.
Ska-krav
Konsult på kompetensnivå 4 (9-12 års erfarenhet)
Minst 9 års erfarenhet av systemutveckling i C#/.NET
Erfarenhet av infrastruktur inom transportsystem, exempelvis järnväg och dess olika komponenter
Minst 3 års erfarenhet av WPF och WCF
Minst 2 års erfarenhet av databastekniker som Dapper och Dacpac
Minst 2 års erfarenhet av apputveckling för Android och iOS
Minst 2 års erfarenhet av Azure Cloud
Nyligen dokumenterad erfarenhet av mobilanpassade webbapplikationer i PWA
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Bör-krav
Inga specificerade
Referensuppdrag
Konsulten ska lämna minst ett relevant uppdrag som pågått eller avslutats inom de senaste två åren och som omfattat minst 800 timmar. Uppdraget ska vara jämförbart med detta uppdragsbeskrivning. Följande information ska anges:
Kundens namn och kontaktuppgifter
Tidsperiod (från-till)
Beskrivning av uppdragets omfattning och innehåll
Praktisk information
Placeringsort: Borlänge, med möjlighet till distansarbete upp till 40%
Uppdragsperiod: 2025-10-01 - 2026-09-30, med möjlighet till förlängning 6+6 månader
Omfattning: 100%
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
