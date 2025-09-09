Systemutvecklare www.tvaaker.se, www.reapriser.com

Sjöberg, Dennis / Datajobb / Stockholm
2025-09-09


Vi är ett kvalitets företag med de största domänerna i världen. Där vi skapar plattform efter plattform. Nu söker vi efter en erfaren och febril systemutvecklare för vår initiala flaggskepp.

Arbetet
Byte av domän, SEO optimering, underhåll av anslutna butiker som övrigt arbete. Arbetet går att utföra vart som helst i världen och ingår i vår koncern av plattformar. Det är du som kommer vara den högts ansvariga för plattformen.

Arbetstid
Vi brukar inte kräva mer än 4-6 timmars arbete av vår personal per dag måndag - fredag.

Publiceringsdatum
2025-09-09

Ersättning
Lön 38 000 Sek per månad + semesterersättning om 12.5 %.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: precidentseller@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöberg, Dennis
113 21  STOCKHOLM

Arbetsplats
Tvaker Entreprenuer

Kontakt
VD
Dennis Sjöberg
Precidentseller@live.se
072 560 84 05

Jobbnummer
9500908

