Systemutvecklare www.tvaaker.se, www.reapriser.com
2025-09-09
Solna
Lidingö
Sundbyberg
Danderyd
Gävle
Karlstad
Göteborg
Kristianstad
Vi är ett kvalitets företag med de största domänerna i världen. Där vi skapar plattform efter plattform. Nu söker vi efter en erfaren och febril systemutvecklare för vår initiala flaggskepp.
Arbetet
Byte av domän, SEO optimering, underhåll av anslutna butiker som övrigt arbete. Arbetet går att utföra vart som helst i världen och ingår i vår koncern av plattformar. Det är du som kommer vara den högts ansvariga för plattformen.
Arbetstid
Vi brukar inte kräva mer än 4-6 timmars arbete av vår personal per dag måndag - fredag. Publiceringsdatum2025-09-09
Ersättning

Lön 38 000 Sek per månad + semesterersättning om 12.5 %. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: precidentseller@live.se
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöberg, Dennis
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Tvaker Entreprenuer
VD
Dennis Sjöberg Precidentseller@live.se 072 560 84 05
9500908