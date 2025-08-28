Systemutvecklare woo commerce prestige projekt
2025-08-28
Vi är ett innovativt företag som brinner för globala affärer genom plattformar och andra försäljningsroller. Till en början så har vi 9 st pågående lattformar som skall integreras in i det DECENTRALISERADE systemet.
Se bifogad länk för att förstå vilken unik framgångssaga detta arbetet innebär för dig som framtida anställd.
Vi utför bakgrunds kontroller av brottsregister när vi anställer systemutvecklare för våra prestige projekt.
Arbetet utförs på kontors plats i Stockholm 8 timmar per dag.
Provanställning 6 månader därefter tills vidare arbete
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
