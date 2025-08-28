Systemutvecklare woo commerce prestige projekt

Sjöberg, Dennis / Datajobb / Stockholm
2025-08-28


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sjöberg, Dennis i Stockholm, Gävle, Karlstad eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-08-28

Om företaget
Vi är ett innovativt företag som brinner för globala affärer genom plattformar och andra försäljningsroller. Till en början så har vi 9 st pågående lattformar som skall integreras in i det DECENTRALISERADE systemet.

Se bifogad länk för att förstå vilken unik framgångssaga detta arbetet innebär för dig som framtida anställd.

Lön
Enligt avtal

Vi utför bakgrunds kontroller av brottsregister när vi anställer systemutvecklare för våra prestige projekt.

Arbetet utförs på kontors plats i Stockholm 8 timmar per dag.
Provanställning 6 månader därefter tills vidare arbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: precidentseller@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöberg, Dennis
113 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Tvaker Entreprenuer

Jobbnummer
9481506

Prenumerera på jobb från Sjöberg, Dennis

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sjöberg, Dennis: