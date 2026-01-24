Systemutvecklare till Ystads Kommun
2026-01-24
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Här jobbar cirka 100 medarbetare inom Tillväxt och samverkan, Ledning och stöd, Kompetens och ledarskap, Ekonomi och finans och Säkerhet och beredskap.
Tjänsten är placerad på IT-enheten som organisatoriskt är en del av avdelningen Säkerhet och Beredskap. Enheten är en central stödfunktion för kommunen, kommunala bolagen samt ett par förbund.Publiceringsdatum2026-01-24Arbetsuppgifter
I rollen utför du proaktiva och reaktiva åtgärder i syfte att upprätthålla en stabil och säker drift och förvaltning av digitala tillgångar åt våra verksamheter. För att lyckas i rollen behövs god förståelse för verksamhetens processer och organisation samt ett stort intresse för tekniska lösningar. Du kommer att kravställa, utveckla, förvalta, planera uppdragen av våra system utefter vår förvaltningsmodell samt säkerställa att dokumentation finns och att vi tillsammans kan följa upp det på effektiva sätt.
I ditt uppdrag ingår att:
* Utveckla och arbeta i kommunens egen systemförvaltningsmodell.
* Fungera som IT tekniskt stöd i upphandlingar tillsammans med våra verksamheter och kommunens inköpsenhet.
* Driva projekt med koppling till vår kärnverksamhet IT exempelvis införande av nya system etc
* Samverka i våra interna träffar med vårt nätverk av IT-samordnare och andra nyckelfunktioner ute i organisationen.
Enheten arbetar brett och du förväntas kunna ta till dig nya förutsättningar och sätta dig in i nya ämnesområden samt vara behjälplig för enhetens samlade uppdrag inom IT området.Kvalifikationer
Som person har du en hög känsla för service och drivs av arbete i team. Du är ansvarstagande, strukturerad och självgående. Vidare är du prestigelös och kan kommunicera på ett tydligt sätt även när det kommer till teknik, samtidigt som du bjuder in till samtal och gillar att hitta nya vägar framåt tillsammans med andra. I denna rekrytering lägger vi en stor vikt vid dina personliga egenskaper och erfarenheter.Kvalifikationer
* Vi söker dig som har relevant universitet- eller högskoleutbildning inom IT/systemvetenskap eller liknande, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Har arbetslivserfarenhet utav systemförvaltning
* Du har en god kunskap om tekniken och har ett säkerhetstänk som präglar ditt arbetssätt.
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande
* Arbetslivserfarenhet utav arbete med ärendehantering
* Dokumenterad erfarenhet av IT-tekniskt arbete
* Erfarenhet av att arbeta i projekt, gärna med ansvar för projektledning
* Kunskaper inom cyber- och informationssäkerhet
* Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och anställning föregås av en säkerhetsprövning. Svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning är ett krav.
Månadslön: 38 000 - 43 000 kr
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
Ersättning
Månadslön
Arbetsgivare Ystad kommun
Arbetsplats
Ystads kommun, Kommunledningsförvaltningen
