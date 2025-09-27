Systemutvecklare till SSG
2025-09-27
Har du erfarenhet av systemutveckling och är redo för nästa steg i karriären? Tillsammans med SSG - Standard Solutions Group söker vi dig som vill vara med på deras tillväxtresa för att ta fram innovativa, hållbara och digitala lösningar för framtidens industri. Vi arbetar med löpande urval, så sök tjänsten idag!
OM TJÄNSTEN
SSG expanderar och söker nu ytterligare flera systemutvecklare till deras IT-avdelning. I rollen som systemutvecklare kommer du att ingå i ett av deras 7 agila produktteam, där teamen ansvarar för en eller flera produkter. SSG arbetar i Microsoft Azure Cloud med utveckling i C# och arbetet omfattar allt från nyutveckling och vidareutveckling till underhåll, alltid med kundernas behov i fokus.
Deras produktteam är tvärfunktionella och består av produktchefer, produktägare, it-arkitekter, testare, ux-designers och flera utvecklare. Här får du möjligheten att utveckla din tekniska kompetens samtidigt som du bidrar med din expertis till teamets framgång.
Du erbjuds
• Att vara en del av ett innovativt företag i tillväxt, där du får arbeta med AI, molnteknik och andra nya tekniker, moderna system och arbetssätt
• Vara med på en spännande internationell expansionsresa
• Ett utvecklande arbete i ett högkvalificerat produktteam som tillsammans strävar efter de mest innovativa lösningarna
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner
Vill du veta mer om hur det är att arbeta på SSG? Möt några av deras medarbetare här.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom IT alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Har några års arbetslivserfarenhet av objektorienterad programmering
• Kan förstå och ta till dig information på både svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• Goda kunskaper i C#.NET
• Erfarenhet av Azure eller annan molntjänst
Vidare använder SSG en rad andra tekniker i sin tekniska miljö som de förväntar sig att du antingen har kunskap eller är villig att utvecklas inom:
• Backend: Domain Driven Design (DDD), Entity Framework, Microservices Architecture, SQL/NoSQL
• Frontend: GraphQL, HTML/CSS/Javascript, React, Typescript
• Versionshantering (gärna erfarenhet av Azure DevOps), enhetstester
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Hjälpsam
• Optimistisk
Övrig information:
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Arbetstider: Kontorstider
Placering: Östersund eller Sundsvall
Övrigt: Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras
Sista dag att ansöka är 10/10
Förmåner hos SSG:
• Modernt kontor med egna arbetsplatser
• Inspirerande mötesytor som bland annat erbjuder en studio, arkadspel och en 3D-printer
• Inkluderande arbetsmiljö med god gemenskap och en hållbar prestationskultur
• Kompetensutveckling på arbetstid
• Modernt agilt arbetssätt i autonoma produktteam
• Teknik i framkant - Azure Devops från ax till limpa
• Crazylab - utforskande innovationsdagar då man prova nya idéer och tekniker
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till innebandy, gruppträning och padel med kollegorna
• Sommartid - en timmes kortare arbetsdag under sommarmånaderna maj-september
• Privat sjukvårdsförsäkring
• Tjänstepension ITP1 och kollektivavtal
• Arbetstidsförkortning
• Möjlighet till löneväxling
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
SSG - Standard Solutions Group -Med säkerhet och kompetens i fokus
I över 60 års tid har SSG samlat svensk industris främsta experter i kommittéer och nätverk för att hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar.
Idag är vi Nordens ledande leverantör av digitala tjänster för säkrare och mer hållbara arbetsplatser. Bland våra kunder finns över 400 av de största internationella industriföretagen, mer än 50 000 entreprenörer och vi levererar cirka 500 000 digitala säkerhetsutbildningar - varje år.
Vi välkomnar framtidens utmaningar och möjligheter. Med innovativ teknik lägger vi grunden för nya tjänster som gör internationell industri konkurrenskraftig. Ersättning
