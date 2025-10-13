Systemutvecklare till IT-funktionen
2025-10-13
Din arbetsplats
IT-funktionen i Härryda kommun har som mål att leverera modern innovativ IT med en hög servicenivå till kommunens olika verksamheter. Vi söker en systemutvecklare till IT-funktionen.
IT-funktionen består idag av 23 medarbetare som arbetar inom servicedesk, drift, support, systemförvaltning och systemutveckling. Vi är ett gott gäng som alltid räcker ut en hjälpande hand när det behövs. Vill du vara en del av ett team i en kommun med hög tillväxt och spännande utmaningar, välkommen med din ansökan till Härryda kommun. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Ditt uppdrag
Är du kreativ, lyhörd och lösningsorienterad? Drivs du av att få olika system och behov att samspela på ett sätt som utvecklar verksamheterna och gör dem bättre?
Se hit, då är det dig vi söker. Som systemutvecklare på IT-funktionen kommer du att vara en del av något helt nytt tillsammans med oss på IT-funktionen.
Vi söker en kreativ och innovativ system-/integrationsutvecklare som arbetar tillsammans med vår befintliga systemutvecklare, våra systemförvaltare och verksamheterna för att omsätta behov till robusta integrationer, tydliga dataflöden och tjänster.
Fokus ligger på design, exponering och sammankoppling av API:er mellan kommunens olika verksamhetssystem och att jobba med säkerhet och spårbarhet för att garantera stabil drift. Detta kräver ofta ett detektivarbete för att förstå de olika systemens API:er, eller brist därav, och för att koppla dem samman på ett sätt som skapar en effektiv och intuitiv användarupplevelse.
Hos oss på Härryda kommun kommer du att fokusera på att:
• Identifiera behov och ta lösningar från förstudie till produktion och vidareutveckling.- Designa och bygga integrationer och API:er mellan kommunens system.- Bidra till plattform och infrastruktur för integrationer (t.ex. API-gateway, iPaaS, containerisering, datasjö).- Dokumentera, testa, versionshantera och felsöka strukturerat.- Omvärldsbevaka och föreslå förbättringar som ökar nytta, säkerhet och effektivitet.
Det här krävs för tjänsten
Du ska vara en kommunikativ och kreativ problemlösare och ha lätt för att lära nytt. Du har en talang för att identifiera användarbehov och verksamhetsbehov och omvandla dem till digitala lösningar. Du är tekniskt kunnig och har erfarenhet av att arbeta med moderna utvecklingsverktyg och teknologier som används inom systemutveckling. Du är flexibel och samarbetsinriktad och trivs i team och kan kommunicera väl med både tekniska och icke-tekniska kollegor.
Du ska ha relevant högskoleutbildning alternativt arbetslivserfarenhet eller yrkesutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi söker dig med minst 3 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling och som är:- Erfaren integrations-/backendutvecklare med stark lärförmåga och helhetstänk.- Trygg i .NET (C#) men med en bredd att våga hjälpa till i det språk som används av applikationen, exempelvis JavaScript, Python, PowerShell.- Strukturerat arbetssätt med t.ex. Git, ITIL, agilt arbetssätt.
Det är meriterande om du har:- Erfarenhet av iPaaS/ESB, API-gateway, containerisering/Kubernetes och GitOps/CI-CD.- Erfarenhet av tekniker för spårbarhet och övervakning, exempelvis OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, ELK, Application Insights, Power BI.- Erfarenhet av front-end och UX-design.
I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Härryda kommun erbjuder dig:
• Möjlighet att bygga Sverige! Genom samverkan och öppen källkod når många av våra projekt långt utanför Härrydas gränser. Exempelvis använder vi en e-tjänsteportal som utvecklas i samarbete mellan 220(!) av Sveriges kommuner.- Modern arbetsplats där vi är nyfikna på nya metoder. Med hjälp av exempelvis AI levererar vi bättre tjänster snabbare och skapar mer värde åt medborgarna.- En trygg arbetsplats i en turbulent värld. Här slipper du konsultpress och konjunkturdrivna strategier som svänger. Här kan du fokusera på att utveckla värde på riktigt.- Placering i attraktiva Mölnlycke centrum. Vi erbjuder dig att delvis kunna arbeta på distans och ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet till frukost till ett förmånligt pris.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
I den här ansökningsprocessen kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du fyller i din ansökan i vårt rekryteringssystem, vilket innebär att du endast ska fylla i/bifoga ditt CV och ska inte skriva/skicka med ett personligt brev. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV.
Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
IT-chef
Anders Lagerkvist anders.lagerkvist@harryda.se 031-724 70 36 Jobbnummer
