Systemutvecklare till innovativa Responsive Development Technologies!

Har du erfarenhet inom systemutveckling och är sugen på nya utmaningar? Är du nyfiken på teknik och människor och drivs av att arbeta med moderna utvecklingsmetoder och utveckla arbetssätt? Då kan detta vara tjänsten för dig! Responsive har lång erfarenhet av modern och effektiv system- och programutveckling och i takt med kundernas ökade krav på teambaserad, agil utveckling söker de nu efter sin nya medarbetare. Som systemutvecklare hos Responsive erbjuds du stora möjligheter att ta ett stort eget ansvar och utvecklas inom de inriktningar som passar just dig. Ta chansen och ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Responsive grundades år 1999 och är ett bolag med lång erfarenhet av modern och agil systemutveckling, teknik såväl som samarbete i team, processer och organisation. De har som mål att stötta sina kunder i att utveckla fantastiska produkter och värdefulla system och det gör de genom att bidra med sin kompetens inom programmering, testning, projektledning, workshops och coachning. Responsives kontor är placerat mitt i Mjärdevi Science Park och du kommer som systemutvecklare hos dem att ingå i ett team med erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet för att stötta varandra.
Som systemutvecklare kommer du att arbeta som konsult i utvecklingsteam hos Responsives kunder. Där kommer du inte bara arbeta med den praktiska utvecklingen utan du kommer även, med hjälp av Responsives erfarenhet, att stötta och bidra med ny kunskap i kundens team och organisation vilket i sin tur bidrar till att kunden utvecklar sin kompetens och sina arbetssätt. Företagets ledstjärna är det ständiga lärandet och du erbjuds en utvecklande roll i ett litet företag med en härlig gemenskap och organisationskultur.
Du erbjuds:
• Stora möjligheter till att vara med och forma din roll och själv välja vilka uppdrag du är på baserat på vart du vill och dina intressen.
• Chansen att arbeta på ett företag med en tydlig vision att förändra utvecklingsorganisationer till det bättre.
• Möjligheten att arbeta på ett företag som satsar på sina medarbetare genom bra ledarskap, kompetensutveckling och goda personalförmåner.
• Motiverade och kompetenta kollegor som erbjuder stöd, delar erfarenheter och värderar gott samarbete.
• Ett sammanhang där allas uppslag och idéer tas tillvara för gemensam kompetensutveckling.
Som systemutvecklare hos Responsive erbjuds du en flexibel roll där arbetsuppgifterna kommer att anpassas utefter dina tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen. Du kommer exempelvis arbeta med att:
• Hjälpa dina kunder att utveckla och förvalta de bästa tänkbara lösningarna till en lyckad program-, produkt- och systemutveckling. Detta med hjälp av moderna värderingar, utvecklingsmetoder och tekniker, t.ex Agile, Lean, Scrum och Kanban.
• Programmera i det språk som du känner dig mest bekväm i och göra det med den senaste programmeringstekniken.
Tjänsten passar dig som är övertygad om att det finns bättre sätt att bedriva utveckling på och som ständigt är på jakt efter mer kunskap inom området. I kunduppdragen förordar Responsive arbete i team och du gillar och befrämjar samarbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom datavetenskap eller systemutveckling.
• Har erfarenhet från en roll inom systemutveckling där du fått breda kunskaper i utvecklingsarbetet samt god insikt i hela utvecklingskedjan.
• Har goda kunskaper inom programmering, oavsett programmeringsspråk.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Besitter en övergripande kännedom om, och stor nyfikenhet för, moderna ramverk och agila arbetssätt.
För denna roll är antal års erfarenhet inte det viktigaste utan ditt intresse, driv och personliga egenskaper väger tyngre.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Hjälpsam och samarbetsinriktad
• Stabil
• Intellektuellt nyfiken och innovativ
INFORMATION OM FÖRETAGET
Responsive har längst erfarenhet av modern, agil systemutveckling och organisation!
Vi övertygade om att man kan utveckla fantastiska produkter och värdefulla system om man jobbar tillsammans och drar lärdom av sina erfarenheter. Moderna värderingar, utvecklingsmetoder och -tekniker, t.ex Agile, Lean, Scrum och Kanban, men även allt från Clean Code/Architecture till LeanUX och Sociocracy 3.0, hjälper oss att göra det.
