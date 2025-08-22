Systemutvecklare till Digital Kundupplevelse
2025-08-22
Vill du bygga smarta API:er och moderna backend-tjänster som gör verklig skillnad för miljontals kunder? Nu har du chansen att vara med och forma nästa generations digitala kundupplevelse på Folksam.
Vi är mitt i en spännande transformation där vi lämnar gamla system bakom oss och bygger upp något nytt: en plattform baserad på moderna, återanvändbara komponenter, affärsflöden och API:er.
Folksam kanske är över 100 år gamla, men vår tech stack är allt annat än dammig. Hos oss får du vara med och bygga upp en modern mikrotjänstarkitektur - där REST API:er, mikrotjänster och eventdriven kommunikation kommer att samverka på OpenShift. Du får vara med från grunden och påverka tekniska beslut som faktiskt betyder något - både för vår arkitektur och för våra kunder.
Vi söker just nu sex systemutvecklare Java till sektionen Digital Kundupplevelse inom följande avdelningar:
• Erbjudande & Försäljning
• Kund & Avtal
• Reglering
Det här gör du som systemutvecklare på Digital Kundupplevelse
Som utvecklare hos oss får du en nyckelroll i att utveckla och konsolidera våra backendtjänster och applikationer för att öka återanvändbarheten och förbättra kundupplevelsen samt bygga upp vår digitala plattform. Hos oss befinner du dig mitt i ett snabbt växande digitalt landskap där vi utvecklar självbetjäningstjänster och möter våra kunder professionellt och personligt via olika digitala och innovativa alternativ. Det du utvecklar kommer vara oerhört viktigt och synligt för alla våra miljoner kunder - här kan just du göra skillnad!
Som systemutvecklare hos oss är du med och:
• Bygger moderna lösningar i Java Spring Boot
• Utvecklar robusta REST API:er
• Utvärderar och sätter upp eventdrivna integrationer med Kafka
• Säkerställer hög kvalitet genom CI/CD och automatiserade flöden
• Driftsätter och skalar lösningar på OpenShift
Är du den vi söker?
Har en nyfiken inställning till både teknik och människor och gillar att utforska nya lösningar och utmana gamla sanningar. Du bidrar till en öppen och prestigelös kultur där man vågar fråga, dela med sig och fira framsteg - och lära sig av sina misstag. Du tror på teamets kraft, men tar också ansvar för din egen utveckling och leverans.
Du har jobbat med systemutveckling i minst fem år och känner dig hemma i ett modernt DevOps-tänk där kvalitet, leverans och innovation går hand i hand. Du är flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Om du har frågor om jobbet eller Digital Kundupplevelses organisation är du välkommen att kontakta någon av oss avdelningschefer: Daniel Tyseng 072-468 72 04, Maria Werin Enblom 076-864 02 51, Johannes Odgren 072-468 70 28.
Fackliga kontaktpersoner: Akademikerföreningen Per Hansson 070-831 60 67, Forena Morgan Svensson 073- 423 59 12 och Handels Mikael Carlsson 070-831 51 32.
