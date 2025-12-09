Systemutvecklare Till Afry I Trollhättan

2025-12-09


Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.

Beskrivning av jobbet
Är du en utvecklare med intresse för teknik och erfarenhet av integrationer i Azure? Vi söker nu en utvecklare som vill vara med och bidra i arbetet med att utveckla våra lösningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Erfarenhet av .NET/C#

Erfarenhet av molntjänster, gärna Azure

Erfarenhet av att bygga integrationer, gärna med Azure Integration Services

God förståelse för SQL, REST API:er, JSON och XML

Erfarenhet av versionshantering (Git) samt CI/CD-pipelines i Azure DevOps

Förmåga att tala och skriva svenska obehindrat

Relevant utbildning

Det är en fördel om du bor i närheten av Trollhättan, då vi träffas på kontoret några dagar i veckan.

Ytterligare information
Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdatum: 22 dec. Tjänsten kan tillsättas tidigare.

Har du några frågor? Varmt välkommen att kontakta oss!

Rekryterande chef

Annica Magnusson - annica.magnusson@afry.com



Vi ber er respektera att vi inte tar emot ansökningar via mail.

På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13332Y".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Afry AB (org.nr 556120-6474)

Arbetsplats
Afry

Jobbnummer
9635602

