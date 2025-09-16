Systemutvecklare sökes till ChopChop
ChopChop AB / Datajobb / Sigtuna Visa alla datajobb i Sigtuna
2025-09-16
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ChopChop AB i Sigtuna
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Vi bygger smarta lösningar och utvecklar människor - vill du vara med?ChopChop söker en vass fullstackutvecklare till vårt team i Rosersberg!
Är du en erfaren utvecklare som gillar att lösa riktiga problem med smart teknik? Trivs du i en miljö där du får både bygga nytt och förbättra det som redan finns? Då kanske det är dig vi söker! Vi letar efter en systemutvecklare med fullstackkompetens som vill ta nästa steg - i ett bolag som satsar på både människor och teknik.
Vad innebär rollen hos oss? Som utvecklare hos oss jobbar du nära verksamheten - från vårt huvudkontor Gigachop i Rosersberg. Du blir en viktig del i att utveckla våra interna system, digitala plattformar och nya lösningar som stöttar hela vår restaurangkedja.
Du kommer att: Arbeta med både frontend och backend - huvudsakligen iNode.js, Next.js, TypeScript, HTML och CSS.
Bygga robusta systemlösningar, integrera API:er och förbättra prestanda.
Ta ansvar för hela utvecklingsprocessen - från idé till produktion.
Arbeta med databaser som PostgreSQL, MongoDB eller MySQL.
Skriva ren och skalbar kod, dokumentera lösningar och bidra till smarta arbetssätt.
Stötta teamet med din tekniska kompetens - särskilt inom backend, om det är din styrka.
Här får du vara med och bygga något på riktigt - med korta beslutsvägar, eget ansvar och stor frihet att påverka teknikval och lösningsdesign.
Vad kan du förvänta dig av oss? Ett passionerat team med stark sammanhållning och gemensamma mål.
En roll där du får utrymme att växa, testa nytt och vara med och forma framtiden.
Ett företag i tillväxt - med över 40 restauranger och fler på gång.
Ett modernt kontor i Rosersberg - där vi jobbar tillsammans på plats.
Möjlighet att jobba med den senaste tekniken och bidra direkt till affären.
Vi tror att du: Har minst 3 års erfarenhet av systemutveckling, både frontend och backend.
Har god erfarenhet av Node.js, Next.js, TypeScript och moderna webbramverk.
Har koll på databaser, API:er och versionshantering (Git).
Gillar struktur, dokumentation och att tänka några steg framåt.
Är trygg i både självständigt arbete och samarbete i team.
Har fördjupad kompetens inom backend - det är ett extra stort plus!
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Rosersberg (Gigachop) och kräver närvaro på plats.
Lön: Månadslön enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://chopchop.se/ Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
9510022