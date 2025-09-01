Systemutvecklare RPA - UiPath
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Vi söker nu en systemutvecklare för att utveckla och förvalta snabba, effektiva lösningar med RPA-teknik (robotiserad processautomation) som underlättar arbetet för medarbetarna i vår verksamhet.
Vår verksamhet
På Läkemedelsverkets IT-enhet deltar vi i hela livscykeln - från idé, arkitektur och design till utveckling, test, driftsättning, förvaltning, incidenthantering och användarstöd. Vår IT-enhet består av drygt 100 engagerade medarbetare med olika bakgrund och kompetenser. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om myndighetens IT-behov och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt, tekniker, verktyg och samverkan - både inom teamen och med verksamheten. Målet är att leverera tillgängliga, stabila och säkra IT-stöd som gör skillnad.
Läs mer om oss på https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/jobba-med-it-pa-lakemedelsverketPubliceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Hos oss blir du en viktig del i att bygga, förvalta och vidareutveckla robotiserade processer som förenklar vardagen för både verksamheten och våra användare. Du arbetar nära kollegor i teamet och tillsammans driver vi utvecklingen framåt för att skapa stabila, tillgängliga och säkra IT-stöd.
Hos oss kommer du att:
• Utveckla, testa och driftsätta RPA-lösningar byggda i UiPath i nära samverkan med verksamheten.
• Förvalta och vidareutveckla befintliga automatiseringar.
• Bidra i hela livscykeln - från idé och analys till implementering och förvaltning.
• Samarbeta med systemutvecklare, verksamhetsspecialister och andra tekniska roller.Bakgrund
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• Arbetslivserfarenhet som systemutvecklare med UiPath som teknik.
• Grundläggande kunskaper i databaser och programmering.
Meriterande är erfarenhet av:
• Utveckling i SQL, .NET eller liknande språk.
• Processanalys och modellering.
• Att arbeta i en agil miljö.
Dina personliga egenskaper
Du tycker det är genuint kul med utveckling, är lyhörd och har god analytisk förmåga samt arbetar på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt. Du ska kunna jobba självständigt. Du ska också ha en god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och prestigelös i din kommunikation med kollegor och användare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: IT-enheten
Diarienummer: 2.4.1-2025-069203
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Krister Brunstedt. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Alexandra Braf, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på IT-enheten på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/jobba-med-it-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
