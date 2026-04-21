Systemutvecklare med supportansvar till Visby
Hos ett teknikintensivt industriföretag med global räckvidd får du en nyckelroll där IT möter produktion. Här kombinerar du praktiskt arbete nära verksamheten med systemutveckling och teknisk problemlösning - allt i en miljö där din kompetens gör verklig skillnad. Du blir en del av ett företag som satsar på innovation, kvalitet och långsiktig utveckling, och där du får stort ansvar och frihet att forma din arbetsdag.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
I den här rollen får du en central funktion i ett högteknologiskt industriföretag som utvecklar och producerar avancerade tekniska produkter med global räckvidd. Du blir en viktig länk mellan produktion och IT, där du både stöttar den dagliga driften och utvecklar systemlösningar som förbättrar verksamheten. En vanlig arbetsdag börjar med att du finns tillgänglig ute i produktionen när arbetet drar igång - du hjälper till med allt från skärmar och iPads till nätverksanslutningar och systeminloggningar. Efter det förflyttas fokus till mer systemnära uppgifter. Du arbetar med att skapa och hantera serienummer, analyserar testrapporter, hanterar orderflöden och optimerar interna system. Du felsöker buggar, förbättrar funktionalitet och ser till att systemen fungerar sömlöst - både för användarna och bakom kulisserna. Rollen kombinerar teknisk support med systemutveckling och kräver ett öga för både detaljer och helhet. Du arbetar nära produktion, logistik och ledning, och får möjlighet att påverka hur tekniken används och utvecklas i hela verksamheten.
Tjänsten är placerad på Gotland och kräver 100 % närvaro på plats.
Du erbjuds
En nyckelroll i ett teknikdrivet företag med stark innovationskultur
Möjlighet att påverka och utveckla interna system och processer
Varierade arbetsdagar med både praktiska och analytiska inslag
Ett nära samarbete med flera delar av organisationen - från produktion till ledningDina arbetsuppgifter
Ge dagligt tekniskt stöd för all hårdvara som används på produktionsanläggningen (datorer, skannrar, etikettskrivare, skrivare, specialiserad testutrustning, handhållna enheter, nätverksrelaterad utrustning, etc.).
Underhålla och vidareutveckla interna system för orderhantering, lager och produktion
Felsöka och åtgärda tekniska problem i både hårdvara och mjukvara
Skapa och hantera serienummer och produktdata
Analysera testrapporter och identifiera förbättringsområden
Arbeta med systemintegration och automatisering av processer
Vi söker dig som
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT. T.ex. datavetenskap, civilingenjör m.fl.
Tidigare erfarenhet av IT-support och systemadministration
Goda kunskaper i JavaScript, PHP och SQL
Förståelse för affärssystem, lagerhanteringssystem och produktionsnära IT
Förmåga att felsöka tekniska problem och arbeta med databaser och nätverk
God kommunikationsförmåga och vana att samarbeta med olika delar av organisationen
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av IT-support, systemadministration eller IT-management inom tillverkning eller logistik
Teknisk expertis inom affärssystem (ERP), lagerhanteringssystem (WMS) och programvara för lagerstyrning
Som person är du självgående och trivs med att ta ansvar. Du är flexibel och rör dig obehindrat mellan olika delar av verksamheten. Med ett strukturerat arbetssätt planerar du din dag effektivt. Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad - något som är avgörande när du stöttar verksamheten på plats.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "O7B1O6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
