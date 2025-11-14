Systemutvecklare inom webb- och backend

Till vår kund i Örebro söker vi en systemutvecklare med erfarenhet av webb och backendutveckling.
Du kommer att jobba med utveckling inom moderna webb- och backendteknologier. Arbetet sker i agila team med fokus på kvalitet, testdriven utveckling och kontinuerlig leverans.

Kompetenser
MS Visual Studio
Utveckling i SQL-server
Utveckling i C#.NET
JavaScript-ramverket React
Web API/Rest API
Kunskap om Big-IP och dess funktion
Docker
Versionshantering (GIT)
Testdriven utveckling (TDD)
Utveckling i Akka.Net
RabbitMQ
Elastic Search
Kibana
Gärna erfarenhet av lösningar för elektronisk identifiering (federerad inloggning och protokollet SAML 2.0)
Flytande svenska i tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: anna.tomasson@testeria.se

