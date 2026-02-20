Systemutvecklare 50% till Arktiskt Centrum
2026-02-20
umu.se/arktiskt-centrum/ är en samlingsplats för transdisciplinär forskning och utbildning vid Umeå universitet. Centret erbjuder en unik miljö som prioriterar samarbete, nätverkande och strategisk planering i syfte att möta dagens samhällsutmaningar. Läs mer om https://www.umu.se/arktiskt-centrum/.
Vi arbetar med nya och befintliga ämnesöverskridande aktiviteter med ett fokus på hållbarhet, klimat, hälsa, rättvis omställning, grön industrialisering, urfolksperspektiv och landsbygdsfrågor. Arktiskt centrum verkar för excellens inom arktisk forskning och utbildning samt stärker Umeå universitets centrala position såväl nationellt som internationellt. Genom forskningsbaserad kunskap verkar vi för hållbar utveckling i Arktis.
Centret samarbetar internt med de fyra fakulteterna och Lärarhögskolan vid Umeå universitet, samt med externa samarbetspartners, särskilt inom nätverket The Arctic Six och University of the Arctic. Genom dessa samarbeten skapas möjligheter för associerade forskare och forskarstuderande att utvecklas och bygga egna nätverk. Arktiskt centrum driver också en arktisk forskarskola med fokus på hållbarhet och stöttar unga forskare, och härigenom bygger vi för framtiden inom forskning och utbildning med arktisk tematik.
Vi söker nu en systemutvecklare på deltid med tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen är organisatoriskt placerad vid Institutionen för språkstudier, som är värdinstitution för Arktiskt centrum.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Systemutvecklare ger kvalificerat stöd i ett utvecklingsuppdrag med fokus på att bygga upp, vidareutveckla och förvalta tekniska strukturer för datahantering, analys och rapportering i en forskningsnära miljö. Anställningen syftar till att stärka organisationens långsiktiga förmåga att samla in, strukturera, uppdatera och analysera data samt att reproducera analyser och visualiseringar över tid.
Arbetsuppgifterna omfattar att:
- Utveckla, strukturera och vidareutveckla databaser som kan hantera flera dataset och möjliggöra återkommande analyser.
- Bygga och vidareutveckla kodbaserade arbetsflöden för datainsamling, bearbetning och uppdatering av databasen, inklusive arbete mot externa datakällor och API:er.
- Utveckla metodik och programkod som säkerställer att databasen kan uppdateras på ett robust, transparent och reproducerbart sätt.
- Ta fram kravspecifikationer och tekniska beskrivningar i dialog med forskare och andra medarbetare, som grund för utveckling av databaser, analyser och visualiseringar.
- Bearbeta, kvalitetssäkra och strukturera data från relevanta källor samt ta fram tabeller, analyser och underlag för rapporter.
- Utveckla visualiseringar och dashboards som möjliggör reproduktion av grafer och analysresultat från rapporter, samt anpassa visualiseringar för publicering på webben vid behov.
- Utarbeta och underhålla teknisk dokumentation, inklusive dokumentation av kod, databaser, arbetsflöden och metodval, för att möjliggöra långsiktig användning och vidareutveckling efter projektets avslut.
Systemutvecklaren arbetar nära forskare och andra medarbetare och bidrar till att utveckla gemensamma rutiner, mallar och arbetssätt. Arbetet bedrivs iterativt, där lösningar vidareutvecklas över tid. Det utövas självständigt i nära dialog med verksamheten.
Arbetsuppgifterna kan variera över tid.
För anställningen krävs relevant högskoleutbildning inom exempelvis datavetenskap, informationsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt, samt minst 2 års arbetslivserfarenhet av tekniskt och projektbaserat arbete i en forsknings- eller utvecklingsmiljö.
Arbetsuppgifterna förutsätter:
- God programmeringsvana, exempelvis i Python och R, samt erfarenhet av att arbeta med databaser och datahantering.
- Erfarenhet av att arbeta mot API:er och med automatiserade flöden för datainsamling och uppdatering.
- Förmåga att ta fram och arbeta utifrån kravspecifikationer och tekniska beskrivningar.
- Grundläggande tillämpad statistisk förståelse och analytisk förmåga.
- Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och dokumentera tekniska lösningar på ett tydligt och användbart sätt.
Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav då arbetet sker i en forskningsnära och internationell miljö.
Vi söker en person som är analytisk, noggrann och lösningsorienterad, med god samarbetsförmåga och intresse för forskningsdata, metodutveckling och tekniska lösningar.
Önskvärda kvalifikationer
- Erfarenhet av bibliometri, forskningsutvärdering eller arbete med forsknings- och publikationsdata.
- Erfarenhet av verktyg och databaser såsom Web of Science, Scopus, Dimensions eller liknande.
- Erfarenhet av visualisering, dashboards eller utveckling av återanvändbara analys- och visualiseringsstrukturer.
- Kunskaper i JavaScript och/eller TypeScript, särskilt kopplat till visualisering eller webbnära lösningar.
- Erfarenhet av agila eller iterativa arbetssätt i utvecklingsprojekt.
Goda kunskaper i svenska är meriterande.
Anställningen är tidsbegränsad till och med 2026-10-16 med start 2026-04-01 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro i verksamheterna är ett krav.
Som statligt anställd har du även många förmåner som du kan läsa mer om här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Ansökan ska vara inkommen senast 2026-03-13 och skickas in via e-rekryteringssystemet Varbi. Din ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
- CV/meritförteckning
- Dokumentation av formella meriter (betyg, examensbevis, kursintyg, arbetsbevis etc.)
Månadslön
