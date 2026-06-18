Systemutvecklare
Futuria People AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-18
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Är du en systemutvecklare med erfarenhet av .NET eller C#? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och nära samarbete med kunder? Här får du möjlighet att arbeta i varierande utvecklingsprojekt tillsammans med erfarna kollegor i en miljö där kunskapsdelning, utveckling och långsiktiga relationer står i fokus.
Vi söker nu för kunds räkning, en systemutvecklare som vill vara med och skapa moderna lösningar i varierande kundprojekt. Rollen passar dig som trivs med komplexa systemmiljöer, har ett helhetsperspektiv och vill fortsätta utvecklas både tekniskt och professionellt.Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Vår kund är ett etablerat konsultbolag inom digitalisering och systemutveckling. Företaget hjälper organisationer att utveckla, effektivisera och framtidssäkra sina verksamheter genom smarta digitala lösningar och långsiktiga samarbeten.
Bolaget består av erfarna konsulter med bred teknisk kompetens och arbetar med kunder inom flera olika branscher. Kulturen präglas av prestigelöshet, samarbete och ett starkt fokus på lärande. Här uppmuntras medarbetare att dela erfarenheter, utveckla nya kompetenser och ta ansvar för sin egen utvecklingsresa.
Som arbetsgivare erbjuder företaget en inkluderande arbetsmiljö där individen står i centrum. De ser olikheter som en styrka och arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där alla får möjlighet att bidra och utvecklas.
Utöver spännande uppdrag erbjuds flexibla arbetsformer, hybridarbete, kompetensutveckling och goda möjligheter att växa både i konsultrollen och som individ.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.Om tjänsten
Som systemutvecklare kommer du att arbeta i kundprojekt där du bidrar genom hela utvecklingsprocessen, från analys och förstudie till implementation av system och processer samt vidareutveckling av lösningar.
Vanliga arbetsuppgifter:
• Delta i analys- och förstudiearbete tillsammans med kunder och projektteam
• Utforma lösningsförslag utifrån verksamhetsbehov och tekniska krav
• Utveckla och implementera systemlösningar i .NET-miljö
• Arbeta med integrationer, processutveckling och systemförbättringar
• Samarbeta nära kunder, utvecklare och andra intressenter
• Bidra till kunskapsdelning och kontinuerlig förbättring inom teamet
Vi söker dig som
• Har högskoleutbildning inom IT eller annan relevant utbildning
• Har erfarenhet av systemutveckling inom .NET och C#
• Har arbetat med komplexa systemlösningar och har ett helhetsperspektiv
• Har god förståelse för verksamhetsprocesser och digitala arbetssätt
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
• Trivs med samarbete och har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt
Meriterande
• Erfarenhet av Microsoft Power Platform
• Erfarenhet av Dynamics 365
• Erfarenhet av Azure DevOps och verktyg inom Azure i övrigt
• Erfarenhet av Git och CI
Du erbjuds
• Utvecklande och varierande kunduppdrag
• Möjlighet att arbeta med moderna tekniker och plattformar
• Kompetenta och engagerade kollegor
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• Flexibel arbetsvardag och frihet under ansvar
• En inkluderande företagskultur med fokus på samarbete och kunskapsdelning
• Möjlighet att påverka både din egen utveckling och kundernas digitala resa
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm med möjlighet till hybridarbete
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult.
Carolina Hartzell carolina@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag.
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst IT och Tech. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7939184-2060718". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Västerlånggatan 44 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9971297