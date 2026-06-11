Systemutvecklare
Syspartner Consulting AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-11
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Vi växer och söker nu flera systemutvecklare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa.
I rollen som konsult hos oss får du ett omväxlande jobb med en mängd olika arbetsuppgifter. Du kommer erbjudas konsultuppdrag där du snabbt utvecklar din egen kompetens och kunskap inom relevanta områden. Våra kunder är främst medelstora och stora bolag med spännande miljöer i teknisk framkant.Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi söker dig som har 3-7 års erfarenhet inom området. Vi ser gärna att du har högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis datateknik, programmering eller motsvarande.
Vilket programmeringsspråk du har kunskaper i är sekundärt, men vi tror att du har ett par språk som du är extra förtjust i. Du kan exempelvis ha allmänt goda kunskaper inom något av programmeringsspråken C, C++, C# och/eller Java. Du ska ha god förståelse för agila utvecklingsmetoder, exempelvis Scrum. Du ska även ha goda kunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och drivs av att arbeta med ny teknik och att hänga med i branschens utveckling. Att du gillar att koda och att hitta lösningar på problem är för dig en självklarhet. Som person är du analytiskt lagd, har ett stort initiativtagande, gillar att arbeta systematiskt och har båda fötterna på jorden. I ditt arbete som konsult läggs stor vikt på att kunna samarbeta med andra på ett konstruktivt sätt och att kunna leverera projekt på utsatt tid.
Du kommunicerar dagligen både skriftligt och muntligt på svenska och engelska varför det är ett krav att du behärskar båda språken väl.
Vilka är vi?
SysPartner erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. Vi grundades i Linköping 2005 och har sedan dess expanderat till ytterligare fyra städer, och vi finns idag även i Stockholm, Västerås, Luleå och Göteborg.
SysPartner strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar. SysPartner lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vad du själv kan inbringa till företaget. Att ta med sig sina personliga intressen till arbetsplatsen är mer än uppskattat! Du kommer som medarbetare att få ta del av givmilda personalförmåner och få vara delaktig i en mängd sociala aktiviteter som ordnas av företaget årligen.
Blir du nyfiken? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892241-2047954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SysPartner Consulting AB
(org.nr 556669-5044), https://karriar.syspartner.se
Teknikringen 10 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Jobbnummer
9959166