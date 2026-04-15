Systemutvecklare
Skatteverket / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-04-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Ängelholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla system som verkligen gör skillnad? Vi söker nu systemutvecklare som vill arbeta brett med modern teknik i ett tvärfunktionellt och samarbetsinriktat team.
På Skatteverkets it-avdelning utvecklar vi inte bara stabila och säkra system - vi bidrar också till att skapa förutsättningar för ett väl fungerande samhälle. Du får arbeta med meningsfulla uppgifter kombinerat med goda utvecklingsmöjligheter och en sund balans mellan arbete och fritid. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du jobbar med hela utvecklingsstacken med huvudsakligt fokus på backend-utveckling och ny funktionalitet. Du blir en viktig del av ett team där ansvar, samarbete och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen.
Du arbetar i en modern, skalbar och automatiserad utvecklingsmiljö med tekniker som bland annat RedHat OpenShift, Java, SpringBoot, JavaScript/TypeScript, React och Vue.
Vi lägger stor vikt vid hållbara lösningar, hög grad av automatisering och att hålla den tekniska skulden låg för att skapa system som är robusta även på lång sikt.
Ditt bidrag i uppdraget:
utveckla ny funktionalitet
testa och kvalitetssäkra lösningar
arbeta med DevOps och automatisering
vidareutveckla och förvalta befintliga system
samarbeta tätt i team och med andra kompetenser
ta ett långsiktigt tekniskt ansvar
dela kunskap och bidra till kontinuerlig förbättring
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar. Tack vare att vi är en stor it-organisation finns det även möjligheter till intern rörlighet.
Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjligheten att delvis jobba hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss.
Placeringsorten är Malmö, där ca. 100 kollegor väntar på att få samarbeta med dig.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Java och SpringBoot
Det är önskvärt att du har en relevant akademisk utbildning inom it med minst 180 hp (120hp) från högskola eller universitet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med en provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Malmö (visa karta
)
211 49 MALMÖ Kontakt
hr-specialist
Jesper Österberg jesper.osterberg@skatteverket.se Jobbnummer
9855261