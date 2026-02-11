Systemutvecklare
2026-02-11
Vi upplever en stor efterfrågan på våra konsulttjänster och söker därför att förstärka vårt team ytterligare med en eller flera duktiga systemutvecklare.
Är du en prestigelös person som både uppskattar att lära dig från andra erfarna utvecklare samt gärna delar med dig av din egen kunskap för att tillsammans lyfta gruppen? Vi tycker att det är viktigt att lära av varandra och utvecklas tillsammans. Vi satsar på spetskompetens inom alla områden där vi är verksamma.
Swadara är ett snabbt växande mindre konsultbolag som präglas av en avslappnad familjär känsla, korta beslutsvägar och engagerad ledning.
Swadaras strategi har varit att satsa på erfarna och duktiga utvecklare och ingenjörer som kan vara med och bidra och göra skillnad åt våra kunder.
Strategin har visat sig lyckad då vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster både ute hos kund och genom ett ökande antal projekt som vi genomför från vårt kontor i Huskvarna och Skövde.
Vi erbjuder ett omfattande förmånspaket till våra anställda, omfattande bland annat:
Konkurrenskraftig lön
Bonusprogram
Privat sjukvårdsförsäkring
Större pensionsavsättningar än branschstandard
Telefon och dator för professionellt och privat bruk
Möjlighet till personalbil
Roliga gruppaktiviteter, även med respektive
Vi tror att du har jobbat med följande...
Du kommer få arbeta i projekt som passar din erfarenhet och intressen, i våra inhouse-team eller ute hos kund. Exempel på arbetsuppgifter:
Design och implementation av embedded-mjukvara i C/C++.
Systemintegration mellan inbyggda enheter och molnplattformar.
Kravställning, arkitektur, test och kvalitetssäkring.
Samarbete med tvärfunktionella team inom mjukvara, hårdvara och cloud.
Identifiera och implementera nya tekniker och områden att satsa på inom embedded development, inklusive.
Erfarenhet av C/C++-utveckling för inbyggda system.
Erfarenhet av Java-utveckling
Du kommunicerar flytande på svenska
B-kökort
Meriterande tekniska erfarenhet
Erfarenhet av Linux och verktyg som GIT, Gerrit och Jenkins.
Erfarenhet av agila metoder.
Erfarenhet av Python eller andra skriptspråk är meriterande.
Cybersäkerhet
OT
Elektrifiering
Läs mer på www.swadara.com
Vid frågor angående tjänsten kontakta Andreas Lundell, Affärsområdeschef IT Swadara , andreas.lundell@swadara.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swadara Engineering AB
(org.nr 559118-6027)
561 33 HUSKVARNA
Swadara
