Systemutvecklare

AdMap AB / Datajobb / Upplands Väsby
2026-01-22


Vi söker nu en systemutvecklare som vill vara med och utveckla och förbättra våra digitala lösningar. Hos oss får du arbeta i ett mindre team med varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt.
Om rollen
Som systemutvecklare kommer du att arbeta med utveckling, vidareutveckling och underhåll av våra system och applikationer. Arbetet omfattar både nyutveckling och förbättring av befintliga lösningar, samt samarbete med verksamheten för att ta fram effektiva och användarvänliga system.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: dace@tendermap.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AdMap AB (org.nr 556790-6846)
Kanalvägen 6 (visa karta)
194 61  UPPLANDS VÄSBY

Jobbnummer
9699291

