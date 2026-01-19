Systemutvecklare
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
På Bit Addict jobbar vi med systemutveckling på riktigt. Där teknik, nyfikenhet och konsultmässighet väger lika tungt. Nu letar vi efter systemutvecklare som vill jobba med varierande uppdrag, smarta kollegor och teknik som faktiskt är intressant.
Vad du kommer göra
Du jobbar som konsult i uppdrag som kräver att du:
Löser komplexa tekniska problem
Växlar naturligt mellan kod, arkitektur och samtal med kund
Snabbt förstår nya system, domäner och kunder
Våra uppdrag varierar. Ibland system- och backendutveckling, ibland mer embeddednära. Det viktiga är inte exakt vilket språk du kan, utan hur du tänker och löser det faktiska problemet på bästa möjliga sätt.
Vem vi tror att du är
Du är en trygg och vass utvecklare som:
Är civilingenjör med 8+ års erfarenhet alt Högskoleingenjör med 10+ år
Pratar flytande svenska och engelska
Har riktigt bra koll på objektorienterad programmering och systemutveckling.
Embedded- eller systemnära erfarenhet
C / C++
Linux / Embedded Linux
Realtid, hårdvarunära programmering, CAN/UART/SPI
Eller
Bred teknisk bakgrund, gärna fullstack med backend-tyngd
Erfarenhet av flera programmeringsspråk och teknologier.
Varför Bit Addict?
Vi är kräsna med teknikval och med uppdrag
Vi tror på frihet under ansvar
Du är ingen "resurs". Du är vår kollega
Hög teknisk nivå, låg prestige
Ett bolag där det är helt okej att vara nördig, nyfiken och rak
Låter det som vi ska ta en kaffe eller ett samtal?
Perfekt. Hör av dig via så tar vi ett första snack!
Veronica Lilja veronica.lilja@bitaddict.se
eller på
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
