Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med uppdrag att kvalitetssäkra, registrera och tillhandahålla företagsinformation. Vi arbetar tillsammans för att skapa största möjliga samhällsnytta genom att göra det enklare och tryggare att vara företagare i Sverige - samtidigt som vi värnar om ett hållbart arbetsliv för våra drygt 600 medarbetare.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Hej systemutvecklare! Hos oss får du inte bara utveckla kod du får vara med och utveckla Sverige!
Vi söker nu en systemutvecklare med inriktning mot Javautveckling (backend) till vår it-avdelning som både gör samhällsnytta och har en teknik i framkant.
Uppdrag
Utvecklingsenheten har ett helhetsansvar för att tillhandahålla och leverera it-stöd och it-tjänster enligt överenskomna servicenivåer som möter Bolagsverkets behov. Det gör vi genom att utveckla och förvalta våra it-system och it-tjänster samt att säkra tillgänglighet och stabilitet i dessa tjänster.
Utvecklingsenheten genomför en successiv förflyttning från traditionell, sekventiell krav- och testhantering till ett agilt arbetssätt där teamet samarbetar genom hela processen. Förflyttningen stöds av metoderna BDD (Behavior-Driven Development) och TDD (Test-Driven Development), samt verktyg som Cucumber. Continuous Integration och Continuous Deployment.Dina arbetsuppgifter
Som systemutvecklare kommer du i huvudsak att bidra med systemutveckling med inriktning mot Javautveckling (backend) där arbetet med exempelvis GitLab, Kubernetes, microservices är en stor del av vardagen. Det inkluderar även systemutveckling av kvalitativa tester och testautomatisering. Även arbete med manuella- och prestandatester ingår.
Vi erbjuder
Du får chansen att arbeta med och utvecklas inom modern teknik genom att vara med och bygga och förvalta våra it-lösningar. Tillsammans med utvecklingsteamet får du arbeta med våra it-tjänster som stöder både våra interna och externa API:er, vilket är en central del i Bolagsverkets systemförnyelse.
Du ingår i ett agilt utvecklingsteam som tar ett stort ansvar och hjälper varandra. Teamet arbetar utifrån t-shape och du bidrar därför i inledande kravställning och analys till systemutveckling, implementering, test och driftsättning. Arbetet och ansvaret omfattar både livscykelhantering, vidare- och nyutveckling samt drift- och tillgänglighetspespektiv av it-tjänster och it-system.
Våra team består av olika kompetenser som samarbetar och är ständigt lärande, både vad gäller arbetssätt, tekniker och verktyg.
Bolagsverket har ett stort fokus på arbetshälsa och erbjuder flera hälsofrämjande aktiviteter samt möjlighet att till viss del arbeta på distans när teamets arbete gör det möjligt.
Vår teknik
Verktyg vi arbetar med är bl. a. Jira, Confluence, Java/JavaScript, Java springboot, Kubernetes, Docker, GitLab, Kafka, Cucumber, Grafana K6, REST API, GraphQL, och Elasticsearch.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är prestigelös och bidrar gärna med din kompetens inom systemutveckling, krav och mer traditionella tester, som manuella och prestandatester. Du tar initiativ och är samtidigt en lagspelare som bidrar till att teamet får framdrift till leveransmål.
Du är nyfiken på att lära dig nya saker och tekniker inom både systemutveckling och testautomatisering. Du har ett teknikintresse och vill gärna utvecklas i din roll och inom teamet.
För denna roll behöver du:
* ha eftergymnasial utbildning inom it/systemutveckling eller motsvarande aktuell arbetslivserfarenhet inom it/systemutveckling som vi kan anse vara likvärdig
* ha aktuell erfarenhet av systemutveckling i Java (backend)
* erfarenhet av agila arbetssätt, t.ex. SAFe
* goda kunskaper i svenska och kunna uttrycka dig obehindrat både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du även har:
* några års aktuell och praktisk arbetslivserfarenhet inom systemutveckling i Java/Java springboot
* några års aktuell och praktisk arbetslivserfarenhet av API:er för transport och lagring av data som exempelvis Kafka, REST och GraphQL
* aktuell och praktisk erfarenhet av systemutveckling i automatiserade tester i Java
* praktisk erfarenhet av systemutveckling och testrelaterat arbete utifrån Dev/Ops med repositories i GitLab inklusive pipelines, beteendedriven (BDD) och testdriven (TDD) utveckling, Continuous Integration, Development och Deployment
* aktuell och praktisk erfarenhet av agil kravhantering
* goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
För oss är det viktigt att du vill utvecklas tillsammans med oss. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen att ansöka till oss!
Skicka in din ansökan så snart du kan, vi gör löpande urval.
Bifoga endast CV i din ansökan.
Placeringsort: Sundsvall
Arbetsprover kan förekomma.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. För vissa tjänster förekommer säkerhetsprövning.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och erbjuder friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler.
