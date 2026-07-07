Systemutvecklare - utveckla lösningar som gör skillnad för samhället
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-07-07
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Utveckla lösningar som gör skillnad – för människor och för samhället
Bakom varje digital tjänst och varje handläggningssystem på Migrationsverket finns utvecklare som gör det möjligt för myndigheten att utföra sitt samhällsuppdrag.
Det vi bygger används varje dag av tusentals medarbetare och påverkar hur människor möter Migrationsverket. Här får du möjlighet att utveckla lösningar som behöver vara säkra, tillgängliga och hållbara – och som gör verklig skillnad.
Migrationsverkets utvecklingsorganisation är en av Östergötlands största Javautvecklingsorganisationer och består av omkring 20 självgående team. Vi utvecklar och förvaltar merparten av myndighetens verksamhetssystem, som till stor del är egenutvecklade. Samtidigt befinner vi oss i en spännande teknikresa där vi moderniserar våra plattformar och bygger framtidens digitala lösningar.
Hos oss arbetar utvecklare nära verksamheten. Det innebär att du får en god förståelse för användarnas behov och ser resultatet av ditt arbete i praktiken. Vi tror på kunskapsdelning, prestigelöst samarbete och ett öppet arbetsklimat där vi utvecklas tillsammans och hjälper varandra att hitta de bästa lösningarna.
Vi arbetar med moderna utvecklingsmetoder och en teknikstack som bland annat består av Java, Spring Boot, Quarkus, React, Kafka, Docker och Kubernetes. Teamen arbetar huvudsakligen från våra kontor i Norrköping eller Linköping, med möjlighet till visst distansarbete utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Som systemutvecklare kommer du att utveckla, förbättra och förvalta digitala lösningar som är en viktig del av Migrationsverkets samhällsuppdrag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
utveckla och leverera nya funktioner och tjänster
förvalta och vidareutveckla befintliga system
arbeta med kontinuerliga leveranser
testa och kvalitetssäkra både egna och teamets lösningar
samarbeta med verksamheten, andra utvecklingsteam samt drift- och supportorganisationen
bidra till utvecklingen av vår moderna tekniska plattform.
Vi arbetar med moderna arbetssätt och har ett stort fokus på automatisering. Just nu utvecklar vi en cloud native-plattform baserad på Docker och Kubernetes där du blir en viktig del av vår fortsatta teknikresa.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren systemutvecklare och som trivs med att samarbeta för att skapa lösningar med hög kvalitet. Du tar ansvar för både dina egna leveranser och teamets gemensamma resultat. Du är nyfiken, engagerad och delar gärna med dig av dina kunskaper samtidigt som du själv vill fortsätta utvecklas.
Du som söker har
relevant eftergymnasial utbildning om minst 120 högskolepoäng eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, i kombination med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet
flera års erfarenhet av systemutveckling
erfarenhet av Javautveckling
god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av CI/CD och agila arbetssätt
erfarenhet av SQL
erfarenhet av Spring Boot eller Quarkus
erfarenhet av mikrotjänstarkitektur
erfarenhet av Kubernetes och Docker.
Att arbeta på Migrationsverket
Som medarbetare på Migrationsverket är du statstjänsteman och arbetar på medborgarnas uppdrag. Det innebär att du bidrar till att upprätthålla rättssäkerhet, likabehandling och förtroendet för den offentliga verksamheten.
Vi förväntar oss att du agerar sakligt, opartiskt och professionellt samt följer de lagar, regler och värderingar som styr statlig verksamhet. Du bidrar också till en god säkerhetskultur genom att hantera information, resurser och uppdrag med ansvar, integritet och omdöme.
Migrationsverket är en del av Sveriges civila beredskap och har en viktig samhällsfunktion även vid kris och höjd beredskap.
Säkerhet och krigsplacering
Vid en anställning hos Migrationsverket har arbetsgivaren rätt att fatta beslut om krigsplacering enligt förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Du kan enbart vara krigsplacerad på ett ställe. Om du redan är krigsplacerad inom en annan del av totalförsvaret behåller du din krigsplacering där.
Som statsanställd ställs höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet. En anställning hos oss kan innebära deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Innan beslut om anställning genomförs därför ett säkerhetssamtal. För den här tjänsten genomförs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Arbetstid: Heltid, kontorstid.
Placering: Norrköping eller Linköping.
Distansarbete: Möjlighet till visst distansarbete finns utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Förmåner: Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner på migrationsverket.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef. Eftersom rekryteringen sker under semesterperioden kan det dröja något längre än vanligt innan du får svar på dina frågor eller återkoppling i rekryteringsprocessen. Tack för din förståelse.Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 23 augusti 2026 via vårt rekryteringssystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Charlott Olsson charlott.margareta.olsson@migrationsverket.se 010-4859186 Jobbnummer
9996052