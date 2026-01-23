Systemtekniker Server Tullverket Luleå 100%
Professional Galaxy AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-01-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Luleå
, Boden
, Älvsbyn
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Systemtekniker Server Tullverket Luleå 100% på uppdrag av vår klient.
Uppdragsbeskrivning:
Tullverkets IT-avdelning har inom leveransområdet IT-produktion behov av en konsult med kunskaper inom Linux och Databas.
Skakrav:
Kompetensnivå 3 (4-8 års erfarenhet)
Minst 6 års erfarenhet av Linux (RedHat) i stora miljöer.
Minst 6 års erfarenhet av VMware (vSphere administration och installation)
Minst 3 års erfarenhet av Lagring, backup i stora miljöer.
Konsulten ska vid behov kunna arbeta utanför ordinarie arbetstider.
Börkrav:
Erfarenhet av EMC Networker
Erfarenhet av RedHat Ceph
Erfarenhet av Dell Power Max
Erfarenhet av Shell script
Erfarenhet av Ansible
Omfattning:
100%
Stationeringsort:
På plats i Tullverkets lokaler i Luleå. Konsulten ska kunna vara på plats i våra lokaler minst 1 dag i veckan men vissa veckor kan det krävas närvaro på kontoret flera dagar. Övrig tid kan utföras på distans i konsultens lokaler.
Övrig information Arbetsmodell: På plats Avtalets förlängning: 3 förlängning/ar á 12 månader Uppdragsperiod: 2026-03-02 - 2027-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7106775-1805838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Luleå Bus Station (visa karta
)
972 31 LULEÅ Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9702511