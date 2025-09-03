Systemtekniker med inriktning på Klienthantering
2025-09-03
Vi söker en systemtekniker som vill vara med och vidareutveckla våra klienttjänster där du med din erfarenhet och tekniska förståelse kommer att ansvara för design, implementation, felsökning och förvaltning av moderna klientlösningar med fokus på Microsoft Intune, Citrix och mobil enhetshantering (Windows, Android, Mac och iOS).
Som tekniker arbetar du både operativt och strategiskt. Du är med och formar vår framtida arbetsplats genom att driva utvecklingen av en användarvänlig, effektiv och säker klientmiljö. Du agerar även teknisk rådgivare internt och stöttar i komplexa felsökningar, incidenter och arkitekturella beslut.
Du kommer ingå i ett härligt team där det också finns kompetens för att driva och utveckla Office 365, SharePoint och Teams.
Vi hanterar 10000+ klienter vilket gör att det finns ett stort värde i att automatisera och effektivisera så mycket som möjligt.Publiceringsdatum2025-09-03Dina personliga egenskaper
Vi hoppas du är en nyfiken teamplayer med stort teknikintresse där du håller dig kontinuerligt uppdaterad kring vad som händer och har koll på det absolut senaste inom området.
Du har en positiv inställning till förändring och har ett problemlösande synsätt där fokus är att ta fram den bästa lösningen för våra användare.
Vi ser att du är en person som tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete självständigt och driver dina processer framåt.Dina arbetsuppgifter
•
Design och förvaltning av Intune-miljö för hantering av Windows, iOS och Android
•
Automatisering och scriptning (t.ex. PowerShell) för effektiv drift
•
Applikationspaketering, konfiguration, patch-hantering och compliance policies
•
Förvaltning och felsökning i Citrix eller RDS.
•
Delta i större förändringsprojekt och fungera som teknisk expert inom klientområdet
•
Säkerställande av enhetssäkerhet.
Vad vi erbjuder
•
En tekniskt avancerad och framåtblickande IT-miljö
•
Möjlighet att påverka arkitektur och arbetssätt
•
Stort eget ansvar och teknisk breddKvalifikationerKvalifikationer
•
Flera års erfarenhet inom klienthantering, särskilt med Intune / Endpoint Manager.
•
Gedigen erfarenhet om Windows enhetshantering.
•
Erfarenhet av Android enhetshantering.
•
Erfarenhet av Citrix-miljöer, gärna med ansvar för drift och/eller design.
•
Förmåga att dokumentera, kommunicera och driva tekniska beslut.
Meriterande:
•
Van att arbeta i större organisationer eller komplexa miljöer.
•
Bekväm med PowerShell eller liknande för automatisering.
•
Kunskap om Mac och iOS enhetshantering.
•
Erfarenhet av Entra ID.
•
Erfarenhet av E-klient koncept, ramverk och produkter ex Sysman, Ramweb och Drifinfo.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten.
•
Ett varierande och meningsfullt arbete med stort påverkansutrymme
•
Nyrenoverade lokaler som ger en flexibel arbetsmiljö i centrala Helsingborg
•
En arbetsplats som förespråkar balans mellan arbete och fritid
•
Många personalförmåner såsom ex friskvårdbidrag, föräldrapenningtillägg, försäkringar, byte av semesterdagstillägg mot extra ledighet.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stad som arbetsgivare har cirka 10 000 medarbetare och 470 chefer. Stadsledningsförvaltningen är en av nio förvaltningar och leds av vår biträdande stadsdirektör. För att kunna utföra vårt uppdrag är vi organiserade i sju olika avdelningar. Vår förvaltning har ett viktigt och spännande uppdrag där vi finns till för andra - för kollegor, andra förvaltningar, helsingborgaren och företagen , för att nämna några. Stadsledningsförvaltningen ska - leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom övergripande och gemensamma områden, - erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna, - i samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.
Befattningen är placerad i Teamet Klient som ingår i Enheten Teknik & Design där även Infrastruktur & Säkerhet samt Driftsättning & underhåll huserar
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Teamchef
Ronnie Åstrand ronnie.astrand@helsingborg.se Jobbnummer
9490780