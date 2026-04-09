Systemtekniker med inriktning e-postsäkerhet
Trafikverket / Supportteknikerjobb / Borlänge Visa alla supportteknikerjobb i Borlänge
2026-04-09
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
, Fagersta
, Vansbro
eller i hela Sverige
Vi söker dig som gillar att jobba teambaserat som har intresse av en karriär inom cybersäkerhet, med inriktning mot e-postsäkerhet, i en miljö där kvalitet och säkerhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Enheten Cybersäkerhetsförsvar är en del av verksamhetsområdets Operativa center. Vi ansvarar för att leverera robusta it-säkerhetsprodukter och it-lösningar till Trafikverkets digitala landskap.
Som Systemtekniker med inriktning e-postsäkerhet arbetar du med analys av illegetim e-post och skadlig kod för att skydda vår e-postkommunikation samt drift, underhåll och support av våra tekniska lösningar.
Dina arbetsuppgifter blir bland annat:
analys och regelsättningar för vårt e-postskydd
deltagande i projekt eller uppdrag
dokumentation av rutiner och systembeskrivningar
installation, konfiguration och uppdateringar
livscykelhantering
För att möta framtidens risker och hot prioriterar enheten medarbetarnas utveckling. Genom externa och interna utbildningar ger vi dig det stöd du behöver för din kompetensutveckling.
Trafikverket bedriver en av landets mest komplexa och omfattande it-verksamheter och ansvarar för flera samhällsviktiga it-tjänster. Den ökade digitaliseringen har öppnat upp oändliga möjligheter men har samtidigt gett upphov till helt nya risker och hot.Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett målmedvetet och strukturerat sätt, samtidigt som du har en god förståelse för helheten och hur ditt arbete bidrar till verksamheten. Du har förmåga att identifiera risker och föreslå lösningar, ett välutvecklat säkerhetstänk samt är noggrann med att följa riktlinjer och regelverk. Vidare har du en god analytisk förmåga som hjälper dig att fatta välgrundade beslut.
Vi söker dig som har
gymnasial utbildning med inriktning data/IT alternativt annan relevant utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet som systemtekniker (eller roll som bedöms likvärdig) där du jobbat med drift och förvaltning av IT-system i servermiljö, exempelvis konfiguration och livscykelhantering, eller IT-system inom cybersäkerhet
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av tekniska säkerhetslösningar för e-postleverans och autentisering
erfarenhet av e-postsystem och e-posthantering
erfarenhet av att arbeta i linuxmiljöer
erfarenhet av skriptspråk
erfarenhet av att jobba i Azure DevOps
Övrig information
Placeringsort för tjänsten är Borlänge eller Göteborg.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype vecka 21.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:045". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se
Röda vägen (visa karta
)
781 00 BORLÄNGE Arbetsplats
IKT Kontakt
Rekryterande chef
Sofia Karlsson sofia.a.karlsson@trafikverket.se 0101233127 Jobbnummer
9844847