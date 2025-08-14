Systemtekniker IT till EcoDataCenter
2025-08-14
EcoDataCenter är ett framgångsrikt företag i kraftig tillväxt. Vi är experter inom hållbara och säkra datacenterlösningar och befinner oss i en expansiv fas där vi söker en Systemtekniker IT till Falun/ Borlänge. Vi verkar på en internationell marknad och har starka ägare som stöder vår expansion.
Rollbeskrivning
Vi erbjuder ett intressant och utvecklande arbete där du får jobba med teknik i framkant, samtidigt blir du del av ett sammansvetsat team med kompetenta kollegor som brinner för det vi gör.
Som Systemtekniker IT på EcoDataCenter säkerställer du en väl fungerande och säker IT-miljö för medarbetarna. Du supporterar våra avdelningar sälj, drift, Projekt, ekonomi & redovisning, HR, samt marknad.
Jobbet som Systemtekniker IT hos oss innebär ett roligt och utmanande arbete på ett intressant bolag. Vi växer och därmed finns möjligheten att till viss del påverka utformningen av denna tjänst. Du kommer in i en snabbfotad, prestigelös samt expansiv organisation i en bransch med framtiden framför sig. EcoDataCenter finns idag på två orter, Falun och Borlänge. Hos oss får du en betydelsefull roll och blir en viktig person på hela företaget när det handlar om IT- miljön. Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens datacenter samt bidra till den gröna omställningen, samtidigt som du får chansen att driva och ansvara för kritiska systemfrågor tillsammans med fantastiskt duktiga och kunniga medarbetare. Vi tror att du har ett stort tekniskt intresse, är utbildad inom IT, eller motsvarande kunskaper förvärvade. Rollen präglas av eget ansvarstagande och kräver ett nära samarbete med ett flertal funktioner. Detta förutsätter att du har lätt att bygga goda relationer och är service- minded. Vidare är du noggrann, handlingskraftig och strukturerad i ditt arbete. Du driver själv dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta självständigt. Samtidigt vet du att samarbete är nyckeln till framgång och sätter laget före jaget. Det är dock viktigast för oss att du delar våra värderingar och att dina personliga egenskaper matchar kulturen i vårt härliga team. Sist men inte minst har du goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter
Administration av IT-miljöer: Bedriver löpande underhåll och förbättringar i IT-system och miljöer med stort fokus på M365.
Installation av programvara: Riskanalyserar, installerar och konfigurerar lämplig programvara enligt specifikation och förbättringsförslag.
Underhåll av nätverk: Utvecklar och underhåller lokala nätverk för att optimera prestandan och säkerhet.
Konfiguration av IT-utrustning: Förbereda och installera arbetsdatorer samt underhålla arbetsstationer med nödvändig utrustning.
Beställning av IT-utrustning: Beställa och lagerföra IT-utrustning för att stötta organisationens behov.
Användarorientering: Ger vägledning och stötta användare i felsökningar samt informera hur de ska använda programvaror och datorutrustning.
Uppgraderingar och underhåll: Planera och schemalägga uppgraderingar och underhåll med minimal påverkan på verksamheten.
Säkerhet och sekretess: Säkerställa säkerheten och integriteten för nätverk och datorsystem samt bedriva kontinuerligt arbete med cybersäkerhetspartner.
Att jobba på EcoDataCenter
EcoDataCenter är under ständig utveckling, det kommer du också att vara när du jobbar hos oss.
För oss är det viktigt att vi som jobbar här mår bra och att det finns en balans mellan arbete, familj och fritid. Dessa faktorer är viktiga för oss ur både ett socialt och ett hållbart perspektiv.
Anställning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Tjänsteställe: EcoDataCenter i Falun och/ eller Borlänge
Kollektivavtal: Techavtalet
Låter det som en intressant roll för dig? På EcoDataCenter erbjuds du möjligheten att vara en del av något större och bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Ansökningstiden avslutas 20250915, urval och intervjuer kan komma att påbörjas dessförinnan. Bakgrundskontroll samt drogtest är obligatoriska moment för våra slutkandidater och kommer därmed vara en del av rekryteringsprocessen i kommande steg. Vid frågor hör av dig till ansvarig rekryterare david.hinzdahl@ecodatacenter.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecodc AB
(org.nr 556969-1065), https://ecodatacenter.tech Arbetsplats
EcoDataCenter Kontakt
David Hinzdahl david.hinzdahl@ecodatacenter.se +46722050069 Jobbnummer
9458323