Systemtekniker för arbete med support
2025-11-13
Om jobbet
Du är Göteborg! Nu behöver vi dig som har erfarenhet av teknisk kundsupport och som vill arbeta för att stadens medarbetare och chefer ska få ut mesta möjliga nytta av vårt nya systemstöd för dokument- och ärendehantering.
Inom Verksamhetsområde Kommunikation, ledning och styrning, enheten Ärendehantering och digitalt bevarande, levererar vi tjänster till stadens förvaltningar och bolag inom informationsförvaltning. Vi tillhandahåller stöd för dokument- och ärendehantering, informationsredovisning och digitalt bevarande. Nämndsekreterare, handläggare, registratorer och arkivarier är viktiga målgrupper för enheten. På enheten arbetar systemtekniker, systemförvaltare, verksamhetsutvecklare och projektledare.
Som systemtekniker kommer du att arbeta med support till våra kunder, bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad. Du ingår i vårt supportteam där din serviceinriktade inställning och förmåga att samarbeta effektivt är viktig. Du kommer att ha möjlighet att arbeta med en mångfald av tekniska utmaningar och stötta våra användare i deras dagliga arbete. Tjänsten innebär att du aktivt lyssnar på användarnas behov och erbjuder lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
- Ge teknisk support och felsökning i Ciceron DoÄ.
- Analys av användarproblem för att identifiera och implementera förbättringar.
- Underhålla dokumentation relaterad till supportprocesser.
- Arbeta nära med andra avdelningar på Intraservice för att säkerställa en smidig drift och användarupplevelse.
Om dig
Vi söker dig som i grunden har en gymnasieutbildning, gärna inom IT. Därtill är du utbildad på högskolenivå inom IT-området eller har en annan eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt motsvarande längre arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet från att ha arbetat i en stor IT-supportorganisation strukturerad enligt ITIL.
Du har även erfarenhet av att arbeta med servrar, databaser och IT-drift samt i supportärendehanteringssystem som till exempel ServiceNow. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du även har erfarenhet av arbete med system för dokument- och ärendehantering så som Ciceron DoÄ, eller annan jämförbar förståelse för komplexitet i ett större system. Erfarenhet, kunskap samt förståelse för offentlig sektor och de regelverk som styr tex GDPR, sekretess, allmän handling och arkivlag är också meriterande.
Som person är du analytisk och lösningsfokuserad och gillar att hjälpa andra. Du vill fortsätta att utvecklas inom supportteknik och få möjlighet att påverka och bidra till våra användares nöjdhet med vår tjänst. Du tycker om att arbeta i team och har en naturlig förmåga att samarbeta med både kollegor och kunder. Med din serviceinriktade attityd arbetar du för att kunderna får den bästa möjliga supporten.
För att trivas i denna roll tror vi att du har en analytisk sida som gör att du lätt kan identifiera och lösa problem.
- Du är serviceminded och alltid redo att hjälpa.
- Du trivs i samarbeten och värdesätter teamets insatser.
- Du är analytisk och kan snabbt ställa diagnoser.
Om du känner igen dig i detta och är redo att ta dig an nya utmaningar som systemtekniker, ser vi fram emot att höra från dig!
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
