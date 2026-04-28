Systemtekniker Citrix
Trafikverket / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-04-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Öckerö
, Ale
eller i hela Sverige
Som systemtekniker på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Har du jobbat med IT-infrastruktur och har kunskap inom Citrix är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst ligger ditt huvudsakliga fokus på drift och underhåll av olika plattformar från tillverkaren Citrix. Du kommer att hantera inkommande ärenden i ärendehanteringssystemet, både ensam och tillsammans med dina kollegor. Ärendena kan vara både av incidentkaraktär men också innebära ändringar eller nya funktioner vilket betyder att du jobbar sömnlöst mellan incidenter, change och problemärenden i vår ITIL process. Då vi jobbar enligt SAFe agila ramverk använder vi också andra verktyg för att ha en utvecklande miljö och vardag. Du kommer delta i utvecklande arbeten som tillför nya funktioner eller förmågor för Trafikverket.
Vi kan erbjuda dig ett intressant arbete i en stor organisation med en omfattande och komplex IT-miljö. Du kommer jobba i en grupp med mycket kompetens och erfarenhet vilket ger dig som är nyfiken och engagerad en stor möjlighet att utvecklas och lära dig mer inom området.Kvalifikationer
För denna roll ser vi att du har en god samarbetsförmåga och trivs i situationer där du kan bolla problem och olika lösningar med dina kollegor. Du är nyfiken använder din kompetens och kunskap till att lösa problem och utveckla leveransen på ett nytänkande sätt. Vidare är du driven, vill se resultat och tar initiativ för att arbetet ska komma framåt. Slutligen ser vi att du har en god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som har
en eftergymnasial utbildning inom IT alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet inom IT som av oss bedöms likvärdig
relevant arbetslivserfarenhet inom IT-infrastruktur, exempelvis inom en datacenterleverans
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom Applications Delivery Controllers (ADC) eller Virtual Apps and Desktops
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har arbetat med Citrix produkter, exempelvis NetScaler eller Citrix Virtual Apps and Desktops
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla digitala intervjuer under vecka 23.
Tjänstens placeringsort är Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Örebro. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten är det möjligt att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se
Ort enligt annonsen (visa karta
)
000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Kontakt
Rekryterande chef
Christian Richaud christian.richaud@trafikverket.se 0101234207 Jobbnummer
9879354