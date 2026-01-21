Systemtekniker
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Transportstyrelsen söker tre (3) resurskonsulter som ska fylla rollen systemtekniker inom systemutveckling och systemförvaltning. Det är krav på att anbudsgivaren offererar tre (3) konsulter i detta avrop. KUNDENS BESKRIVNING
Bakgrund Produktområdet är Identitet och behörighet och kommer till stor del innebära mycket arbete med att utveckla automatiserad behörighetsstyrning. Vi står inför en utvecklingsfas där vi ser över behörighetsstyrningen inom myndigheten. Den framtida implementeringen kommer att bestå av utveckling av active directory, automatiseringsprojekt, säkerhetshöjande åtgärder och framtagande av nya rutiner som idag saknas.
Vi behöver bli fler medarbetare som kan hantera dels utveckling av nya system och verktyg. Dessutom finns det idag ett stort behov av förvaltning, vilket vi inte riktigt hinner med idag.
Uppdragsbeskrivning Konsulterna förväntas delta och bidra till sektionens och enhetens mål om att se över och skapa rutiner, för att få till en tydlig arbetsgång gällande bl.a. behörighetsstyrning. Två konsulter i nivå 3 ska utföra arbete kopplat till förvaltning, automatisering och upprätta rutinbeskrivningar (inom vårat primära område, ADDS, ADFS, PKI.
Nivå 4 konsulten kommer primärt arbeta med utveckling inom behörighetsstyrning och säkerhetshöjande åtgärder. Fokusområden handlar om autentisering och rättighetsövergripande processer.
Då vi idag är ett fåtal personer som arbetar med ovanstående så kommer det innebära att konsulterna förväntas delta i den dagliga driften.
Uppdraget avser i första hand arbete inom verksamhetsområdet identitet och behörighet och fokusområdet är active directory och autentisering., men kan vid behov även komma att innefatta arbete inom annat produktområde, projekt eller avdelning på Transportstyrelsen.
SKALLKRAV Skallkraven måste uppfyllas för att bli offererad till kund.
Kompetensnivåbeskrivning Offererade konsulterna ska uppfylla kraven på kompetensnivå 3 (2 st). Offererad konsult ska uppfylla kraven på kompetensnivå 4 (1 st).
Säkerhetsklassade uppdrag Uppdragen är placerade i säkerhetsklass. Konsulterna som vinner avropet kommer att genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Språkkrav Samtliga offererade konsulter ska ha god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Krav på roll Systemutvecklare kompentensnivå 3 Konsulterna som offereras för uppdrag som systemutvecklare kompetensnivå 3 ska uppfylla nedanstående krav.
Konsulterna ska ha: a. 4 årig erfarenhet av ADDS b. aktuell och minst 2 års erfarenhet av ADFS införskaffad under de 8 senaste åren räknat från sista anbudsdag. c. god erfarenhet av Powershell för att skapa automationsscript d. goda erfarenheter med intern/extern certifikathantering e. erfarenhet av organisationer med högt ställda säkerhetskrav f. erfarenhet av att arbeta med stora komplexa driftmiljöer g. erfarenhet av att skapa teknisk dokumentation h. erfarenhet från minst 3 uppdrag av att arbeta åt myndigheter eller stora organisationer
Krav på roll Systemutvecklare kompentensnivå 4 Konsult som offereras för uppdrag som systemutvecklare kompetensnivå 4 ska uppfylla nedanstående krav.
Konsulten ska ha: a. 4 årig erfarenhet av ADDS b. aktuell och minst 2 års erfarenhet av ADFS införskaffad under de 8 senaste åren räknat från sista anbudsdag c. god erfarenhet av Powershell för att skapa automationsscript d. goda erfarenheter med intern/extern certifikathantering e. erfarenhet av organisationer med högt ställda säkerhetskrav f. erfarenhet av att arbeta med stora komplexa driftmiljöer g. erfarenhet av att skapa teknisk dokumentation h. erfarenhet från minst 3 uppdrag av att arbeta åt myndigheter eller stora organisationer i. minst 4 års erfarenheter av utveckling inom C# MERITERANDE Kriterier 1 Utökad erfarenhet och kompetens (gäller för samtliga konsulter) a. Du har deltagit i minst två implementationsprojekt av IAM. b. Du har deltagit i nyimplementationer av onboarding/offboardingprocesser inom en stor och komplex organisation. c. Du har erfarenhet av att ha skapat teknisk dokumentation och rutinbeskrivningar för komplexa miljöer. Publiceringsdatum2026-01-21Övrig information
OMFATTNING Omfattningen på respektive uppdrag beräknas vara upp till 100% av en heltid och pågår under två (2) år. Konsulterna beräknas som tidigast kunna starta v 18 2026. Uppdragen är säkerhetsklassade vilket innebär att konsulterna inte kan påbörja sina uppdrag innan säkerhetsskyddsavtal är tecknat och säkerhetsprövning är klar (ca 8-10 veckor).
STATIONERINGSORT Uppdragen ska utföras i Transportstyrelsens lokaler i Örebro. Distansarbete kommer inte vara möjligt inom de aktuella uppdragen.
Uppdragsstart: 2026-04-27
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: Två (2) år
Område: Sweden\Örebro län, \Örebro (ÖREBRO)
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Ansök genom att bifoga ditt CV på svenska (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
