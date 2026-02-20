Systemsupport
Välkommen till IT Systemförvaltning Vård - ett engagerat och härligt team som utgår från fantastiska lokaler på toppen av Gräsvik.
Här arbetar utbildningsteam, Cosmickoordinatorer, testledare, team nationella tjänster systemförvaltare och systemsupport tillsammans för att säkerställa att Region Blekinges vårdsystem fungerar stabilt, effektivt och användarvänligt.
Vårt uppdrag är att ge vårdverksamheten i Region Blekinge ett professionellt stöd i journalsystemen. Supportfunktionen är en central del av detta arbete och fungerar som navet i kontakten med vårdens personal. Varje dag hanterar vi inkommande ärenden via telefon och vårt ärendehanteringssystem. Vi arbetar med allt från enklare felsökning och systemadministration till uppdatering av interna informationssidor och vidareförmedling av ärenden till våra systemförvaltare.
Om jobbet
Som systemsupport är du en central del av vår Helpdesk och det första mötet för vårdverksamheten när de behöver stöd.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
- Ta emot och registrera ärenden via telefon och ärendehanteringssystem.
- Utföra enklare felsökning med hjälp av checklistor och guider
- Vidarebefordra ärenden till systemförvaltare och funktionsområden
- Hantera rutinmässiga administrativa uppgifter
- Bidra till uppdatering av interna informationskanaler
Rollen passar dig som trivs i en serviceinriktad funktion där du får vara navet mellan användare och systemförvaltning.
Vi kommer genomföra intervjuer fortlöpande under annonseringsperioden, tveka inta att kicka in din ansökan!
Om digKvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Minst gymnasieexamen kombinerat med erfarenhet som bedöms och relevant för uppdraget
- God förmåga att samarbeta och skapa goda relationer
- Noggrannhet och förmåga att arbeta strukturerat
- Intresse för problemlösning och service
- God vana av administrativt arbete i digitala miljöer
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet av Helpdesk- eller supportarbete
- Kunskaper i Word, Excel
- Kunskap i ärendehanteringssystem
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585)
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
https://regionblekinge.se/
