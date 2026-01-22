Systemspecialister till löneenheten
Är du tekniskt nyfiken, analytisk och lösningsorienterad? Drivs du av att utveckla och förvalta smarta systemlösningar som skapar nytta för chefer och användare i vardagen? Då kan du vara vår nya systemspecialist!
Vilka är vi?
HR-avdelningen tillhör kommundirektörens kontor och har det övergripande uppdraget att verkställa kommunens personalpolitik. Genom att vägleda, stödja och styra inom HR-området vill vi skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare. Vi arbetar i nära samarbete med verksamheten för att Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.
HR-avdelningen är organiserad i fyra enheter; kompetensförsörjningsenheten, förhandlingsenheten, HR-enheten och löneenheten.
Löneenhetens primära uppdrag är att rätt löner betalas ut i rätt tid till rätt medarbetare. Vi är ett centralt stöd för chefer och lönerapportörer inom kommunen och de kommunala bolagen, inom både löneadministration och pension. Även förvaltning och utveckling av lönesystemet Heroma ingår i uppdraget.
Genom tillitsbaserad ledning och styrning delegeras ansvar och du som medarbetare inbjuds till dialog och delaktighet. För oss är det viktigt att ta tillvara på din kunskap och din utvecklingsförmåga.
Löneenheten består av ett 20-tal lönekonsulter, lönespecialister och systemspecialister som sitter centralt på Slottsgatan 118 i Norrköping, med närhet till centralstationen. Vi söker nu två systemspecialister som tillsammans med vårt team vill bidra till ett kvalitativt systemstöd i vårt lönesystem.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som systemspecialist har du ett stort och viktigt uppdrag. Tillsammans med ditt team arbetar du för att vårt lönesystem Heroma är användarvänligt för kommunens alla chefer och rapportörer. Rollen innebär både operativa och strategiska arbetsuppgifter.
I basuppdraget ingår att arbeta administrativt med lönekörningar och löneverktyg där huvuduppdraget är att leverera korrekta löner i rätt tid. Du arbetar nära Norrköpings kommuns verksamheter och ger ett kompetent stöd i lönesystemet. Vidare jobbar du med utbildningsinsatser och bidrar i förbättrings- och utvecklingsarbeten.
Du fungerar som en länk mellan lönehandläggare, förhandlare, systemleverantör, driftspersonal och våra användare. Du har ett nära samarbete med andra enheter i kommunen samt samverkar med andra systemspecialister i andra kommuner och regioner.
Du arbetar med att förvalta och utveckla lönesystemet genom att ta fram effektiva, automatiserade och förbättrade metoder och processer. Att skriva SQL-frågor för att ta fram data från systemet ingår också i rollen.
Hos oss arbetar vi teambaserat, vi har högt i tak och stöttar varandra i det dagliga arbetet där vi lägger fokus på service och smarta lösningar. Du bidrar med idéer, kunskap och erfarenheter och ser förbättringsmöjligheter i att utveckla arbetssätt och system. I och med vår utvecklingsresa finns det god möjlighet att påverka rollen och uppdraget.
Vem är du?
Du har en eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, systemutveckling, IT, lönespecialist med systeminriktning, alternativt annan utbildning eller flerårig erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av tekniskt arbete i digitala system, gärna i en större organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av lönesystem och kunskap om löneprocesser.
Du har en god IT-mognad, är tekniskt intresserad och har ett engagemang för att arbeta med och utveckla system kopplat till löneprocesser och metoder.
Som person är du utvecklingsorienterad, ser möjligheter istället för problem och griper dig an uppgifter självständigt. Du har ett flexibelt förhållningssätt och kan lätt anpassa dig utifrån nya situationer och arbetssätt.
Vidare är du samarbetsinriktad och ser det som självklart att dela erfarenheter, kunskap och information tillsammans med kollegor. Utifrån din roll har du en förståelse av hur viktigt det är med samarbete även över gränserna, där du upprättar och bibehåller goda relationer tillsammans med andra medarbetare och chefer i organisationen samt externa kontakter.
Du arbetar kundfokuserat, fastställer behov och ser till att hålla en god och professionell dialog med de du stöttar. Du är strukturerad och planerar ditt arbete utifrån fastställda mål och har förmågan att prioritera och organisera bland uppgifter utifrån brådska och betydelse.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis, utifrån verksamhetens förutsättningar
Sista ansökningsdatum: 15 februari
Kontakt: För frågor gällande tjänsten, kontakta lönechef Susanne Widén på susanne.widen@norrkoping.se
och för frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
