Systemspecialist till SMD Logistics
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-14
SMD Logistics är ett bolag med ett viktigt uppdrag. Vi ansvarar för distribution och logistik av nikotinprodukter i hela Sverige. Som neutral och pålitlig partner till producenter, myndigheter och handlare har vi ett tydligt samhällsansvar och upprätthåller högsta standard av distribution, kontroll, spårbarhet med full regelefterlevnad i varje led.
OM TJÄNSTEN
SMD Logistics står inför en ny fas och förändringsresa. Efter att ha varit en del av Swedish Match fram till 2023 är vi idag ett självständigt bolag, med stark position, god lönsamhet och ett tydligt tillväxtfokus. Vi växer, och det skapar nya möjligheter att utvecklas med bolaget. SMD Logistics är en arbetsplats där du får konkret påverkan, stort ansvar och en viktig roll i att forma bolagets framtid. Här gör vi saker på riktigt, och vi har kul under tiden.
Som Systemspecialist blir du en nyckelperson i vårt interna IT-team. Du är en IT-generalist med fokus på verksamhetsnära system. Din roll är att ge support till interna användare, kravställa mot konsulter och partners samt driva utvecklingen av våra affärssystem och digitala processer. Du fungerar som länk mellan affären och IT-leverantörer och bidrar till att skapa effektiva lösningar.
Du erbjuds
• En plats i ett sammansvetsat och stöttande team där samarbete står i fokus.
• Möjlighet att växa i en dynamisk roll och påverka vår digitala utveckling.
• En organisation med korta beslutsvägar och satsningar på framtidens logistik.
Vi är cirka 220 anställda, varav 45 tjänstemän. IT-teamet växer, med dig blir vi sju personer. Hos oss får du en roll där du både kan bidra och utvecklas.
Dina arbetsuppgifter
Som systemspecialist hanterar du en bred palett av uppgifter inom verksamhetssystem, från daglig support till strategiska utvecklingsprojekt. Du agerar brygga mellan affären och IT, säkerställer systemfunktionalitet och driver utveckling. Det innebär att du kommer att:
• Ge IT-support för verksamhetens affärssystem.
• Delta i och driva IT-projekt med fokus på utveckling och digitalisering.
• Representera SMD i projekt och initiativ hos uppdragsgivare eller kunder.
• Bygga rapporter och statistik för verksamheten.
• Kravställa och kvalitetssäkra leverantörer och externa partners.
• Dokumentera och testa systemförändringar enligt företagets processer.
• Analysera behov och föreslå digitala effektiviseringslösningar.
• Stödja automatiseringsprojekt för lager och processer.
• Hålla sig uppdaterad om och följa interna IT-processer och policys.
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Har erfarenhet av att arbeta med ERP-system.
• Har god kunskap om BI-system och erfarenhet av att skapa rapporter och analyser.
• Har förmåga att arbeta med SQL-verktyg för datahantering och rapportering.
• Har förståelse för processutveckling och digitalisering.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av systemintegrationer och arbete med externa leverantörer.
• Erfarenhet av support & förvaltning av Infor M3.
• Erfarenhet av low-code-plattformar och automatiseringslösningar.
• Erfarenhet av att arbeta med Microsoft Azure eller andra molnplattformar.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Framåt, nyfiken och villig att lära.
• Prestigelös och samarbetsinriktad.
• Ansvarstagande och lösningsorienterad med förmåga att analysera komplexa samband och dra logiska slutsatser.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del av rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll att genomföras på slutkandidat. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vi är drygt 220 medarbetare men når handlare över hela Sverige. Med nära kontakt med berörda myndigheter bidrar vi till en pålitlig handel och hanterar branschens tobaksskatt. I en reglerad miljö under konstant förändring ställs höga krav på dynamiska lösningar. På SMD Logistics jobbar vi därför nära varandra, tar ansvar tillsammans och har en hög ambitionsnivå. Vi tror på tidigt ägarskap och ständig förbättring - och på laganda som faktisk konkurrensfördel. Vill du vara med och utveckla ryggraden för en hel bransch? Då är det här din plats.
Ersättning

Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115840".
Detta är ett heltidsjobb.
