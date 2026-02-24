Systemspecialist inom Microsoft
Acely AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Acely AB i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Uppsala
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med samhällsviktig infrastruktur och bidra till att stärka Sveriges digitala säkerhet och beredskap? Vi söker nu en Systemspecialist som vill vara med och utveckla och förvalta en säker identitetsinfrastruktur hos en av landets mest samhällskritiska aktörer.
Om rollen
I rollen som Systemspecialist blir du en del av ett kunnigt team som arbetar med säker kommunikation och robusta IT-lösningar. Ditt fokus blir att utveckla, förvalta och säkra miljöer för identitetshantering (IAM), autentisering, behörighetsstyrning och certifikathantering (PKI) - områden som är helt centrala för verksamhetens drift och informationssäkerhet.
Du kommer att:
• Arbeta med Active Directory - utveckla, designa och underhålla en säker och effektiv struktur.
• Driva och vidareutveckla processer för IAM - så att rätt person har rätt behörighet vid rätt tidpunkt.
• Ansvara för PKI-lösningar - säkra certifikathantering och stödja integration i andra system.
• Utveckla autentiseringslösningar såsom SSO och MFA.
• Fungera som expertstöd i projekt, förändringar och förbättringsinitiativ kopplade till IT-säkerhet och infrastruktur.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en stark teknisk bakgrund inom IT-infrastruktur och brinner för säkerhet, struktur och kvalitet. Du trivs i en miljö där ditt arbete gör skillnad på riktigt - för samhället och för Sveriges motståndskraft.
Vi ser att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT, eller motsvarande erfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet inom AD, IAM, autentisering och PKI
• Erfarenhet av projektbaserat arbete och en förmåga att driva tekniska initiativ framåt
• Flytande svenska både i tal och skrift
Vidare har du ett strukturerat och analytiskt arbetssätt och trivs i en miljö där noggrannhet och problemlösning är avgörande. När utmaningar uppstår agerar du systematiskt och med helhetsperspektiv - du löser inte bara problemet, utan ser till att det inte återkommer. Du har ett naturligt intresse för utveckling och kvalitet, identifierar förbättringsområden och driver förändring på ett metodiskt och samarbetsorienterat sätt.
Varför du ska söka
I rollen ges du möjlighet att arbeta med teknik som skyddar Sveriges viktiga samhällsfunktioner. Du har en given del i att kunna påverka och utveckla organisationens säkerhetskritiska IT-miljöer och bidra till en kultur med engagerade kollegor, korta beslutsvägar och fokus på ständig förbättring. Du erbjuds goda anställningsvillkor med stora utvecklingsmöjligheter och förmåner, inklusive friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning.
Då rollen är säkerhetsklassad krävs svenskt eller nordiskt medborgarskap. Inför anställning krävs även godkänt drog- och alkoholtest samt att godkänd bakgrundskontroll liksom godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs. Publiceringsdatum2026-02-24Så ansöker du
Låter det som du?
Ansök genom att skicka in din CV och kort personligt brev.
Har du frågor gällande tjänsten kontakta: hanna.malmenbratt@acely.se
Tjänsten är en direktanställning hos kunden med start så snart som möjligt med hänsyn till uppsägningstid.
Urval sker löpande - så vänta inte med att söka!
Om Acely
Acely är ett bolag specialiserade på rekrytering, konsulter och kompetens inom IT och Tech. Med en kombination av våra egna konsulter, ett stort konsultnätverk och med kunden i fokus har vi sedan 2012 framgångsrikt hjälpt företag och organisationer med rekryterings- och konsulttjänster och utveckling för en digital värld.
Vårt mål är att vara den självklara helhetsleverantören inom IT- och teknikkompetens. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Acely AB
(org.nr 556907-9816) Jobbnummer
9759667