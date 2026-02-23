Systemintegratör
2026-02-23
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker systemintegratörer till en integrationsgrupp som ansvarar för en central integrationsplattform i en stor, samhällsviktig organisation. Du kommer att arbeta med vidareutveckling av organisationens framtida plattform och dess integrationer. Uppdraget präglas av komplexa integrationsflöden och många intressenter, där du förväntas bidra med gedigen erfarenhet av integrationsutveckling i IBM ACE och ett strukturerat arbetssätt.
Rollen innebär att du både utvecklar integrationer och driver dialoger med verksamhet och teknik för att gemensamt komma framåt. Över tid får du möjlighet att ta ett större ansvar för flera av integrationerna i takt med att du växer in i gruppens arbetssätt.
ArbetsuppgifterUtveckla, implementera och förvalta integrationer i integrationsplattformen.
Analysera och hantera komplexa integrationsbehov i en större organisationskontext.
Samarbeta med olika intressenter för att kravställa, planera och driva integrationsarbetet framåt.
Ta ett successivt ökat ansvar för helhet och kvalitet i utvalda integrationer.
KravGod förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Minst 5 års erfarenhet av integrationsutveckling med IBM ACE.
Minst 5 års erfarenhet som systemintegratör.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av liknande uppdrag kopplade till Dynamics i större organisationer.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom Dynamics 365 Finance and Operations och integrationer. Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 5 åren.
Erfarenhet av arbete inom rättsväsendet.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
