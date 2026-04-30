Systemintegratör - avancerade system
Vill du arbeta med systemtest i en högteknologisk och säkerhetskritisk miljö där din kompetens gör verklig skillnad?Vi söker nu en systemintegratör inom verifiering som vill arbeta med komplexa system där mjukvara och hårdvara möts. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av avancerade tekniska lösningar i en miljö med höga krav på kvalitet, noggrannhet och samarbete.
OM TJÄNSTEN:
I rollen som systemintegratör arbetar du med verifiering av komplexa system i en teknikintensiv miljö. Du är delaktig i hela testprocessen - från planering och förberedelse till genomförande, analys och dokumentation.
Du arbetar med systemtester där fokus ligger på mjukvara, men där samspelet med hårdvara är centralt. Rollen innebär även att du analyserar resultat från simuleringar samt säkerställer att systemen uppfyller ställda krav och kundförväntningar.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, kunskapsdelning och ett gemensamt driv framåt är viktiga delar av kulturen. Rollen kan även innebära resor, både inom och utanför Sverige.
ARBETSUPPGIFTER:Planera, förbereda och genomföra systemtester
Dokumentera, analysera och följa upp testresultat
Säkerställa att system uppfyller krav och specifikationer
Arbeta med verifieringsrapporter och teknisk dokumentation
Delta i felsökning och problemlösning tillsammans med utvecklingsteam
Bidra till förbättringar och viss automatisering av testmiljöer
Utvärdera resultat från simuleringar
VI SÖKER DIG SOM:Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område
Har minst 3 års erfarenhet som systemintegratör, systemtekniker eller nätverksspecialist
Har erfarenhet av verifiering och test samt att ta fram verifieringsrapporter
Har god förståelse för både mjukvara och hårdvara
Har erfarenhet av nätverk och systemmiljöer
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
VI TROR ATT DU ÄR:
En strukturerad och analytisk person som trivs med att arbeta metodiskt och noggrant. Du har ett kvalitetsfokus och en förmåga att planera och dokumentera ditt arbete på ett tydligt sätt.
Du tycker om att arbeta nära både mjukvara och hårdvara och har ett intresse för att förstå hur komplexa system hänger ihop. Som person är du samarbetsinriktad, prestigelös och bidrar till en positiv teamkänsla.
Du drivs av att lösa tekniska problem och är nyfiken på att utforska nya områden inom avancerad teknik.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Övrig info: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Hedvig Svärd
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
