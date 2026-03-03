Systemingenjör SK40 till Luftstridsskolan
2026-03-03
Systemingenjör SK40 till Luftstridsskolan i Linköping
Har du erfarenhet från arbete inom flygmaterieltjänst? Är du ordningsam, van att planera, rapportera, leda samt utföra tekniska bedömningar? Är du prestationsorienterad samtidigt som du har förmåga att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt? Nu har du chansen att söka ett utmanande och inspirerande jobb!
Flygsystemssektionen SK40 söker en Systemingenjör till skolflygplanet SK40 till Luftstridsskolan (LSS), med arbetsort Linköping.
Om förbandet och tjänsten
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Läs gärna mer om oss och vår verksamhet här: http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/det-har-gor-forsvarsmakten/flygvapnet/.
Tjänsten som systemingenjör tillhör Flygsystemssektionen vid Flygskolan. Flygskolan är en enhet vid LSS, som är ett förband i utveckling, där innovation och moderna arbetssätt är en naturlig del av vardagen. Som systemingenjör ger du tekniskt systemstöd och deltar i olika samverkansforum och omfattande samarbete med våra övriga sektioner samt externa samverkanspartners och andra myndigheter.
Befattningen är en del av flygoperatörens tekniska organisation som funktionsleds av central teknisk chef via teknisk chef materielsystem (TCM SK40). Den tekniska organisationen ansvarar för Ledning Fortsatt Luftvärdighet (LFL) som motsvaras av det civila, Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO).
Genom såväl samarbete som självständigt arbete säkerställer du luftvärdigheten på våra flygplan samt bidrar med fördjupade analyser och sakkunskaper inom teknikområdet.
Du deltar i utredningar, bereder ärenden och deltar i projekt för att förse bl.a. teknisk chef med väl underbyggda underlag för strategiska beslut och prioriteringar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Säkerställa den kontinuerliga luftvärdigheten för flygsystem SK40
• Ge kvalificerat tekniskt systemstöd till ansvariga förband och beslutsfattare
• Vara en länk mellan förbandet och teknisk chef avseende tekniskt systemstöd och avvikelsehantering
• Upprätta teknisk avvikelsedokumentation
• Besluta om hantering av avvikelser, kvarstående anmärkningar och operativa restriktioner
• Initiera, bereda och producera det som krävs för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet av materiel som är i bruk
• Delta i möten med externa underhållsleverantörerPubliceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
• Relevant ingenjörsutbildning eller minimum 4 års erfarenhet av arbete med flygunderhåll och minst flygteknikernivå B1/B2 eller motsvarande civil nivå
• Erfarenhet av arbete med ledning fortsatt luftvärdighet
• B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med människor. Du har en god samarbetsförmåga och tycker om att både arbeta tillsammans i grupp och självständigt. Du är engagerad, proaktiv, strukturerad och vill nå resultat av hög kvalité. Du har även ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Goda kunskaper i engelska vad gäller tal och skrift
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten förekommande IT-system (FENIX, PRIO)
• Erfarenhet av arbete med FM LFL och FM Flygoperatörprocedurer
• Typutbildning på flygplan Grob G120TP
Upplysningar om befattningen:
Chef Flygsystemssektionen, Johan Rinlid, tfn 0706-96 55 47
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, tfn 076-641 42 67
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00Övrig information
• Befattning: Civil
• Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Linköping
• Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
• Tjänsten innebär genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.
Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-13. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
