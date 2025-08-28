Systemingenjör Navigation till UMS Skeldar i Linköping
UMS Skeldar Sweden AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-08-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UMS Skeldar Sweden AB i Linköping
UMS SKELDAR utvecklar en obemannad helikopter för att stötta marina, militära och public safety operationer. Vi har en snabb och dynamisk arbetsmiljö med entreprenörsanda. På UMS Skeldar får du den unika chansen att lämna ditt fotavtryck inom vår organisation med snabba reaktionstider och högt engagemang.Key word: System Engineer, Systemingenjör, Navigation, NAV, GNSS, GPS.
Kommande kundleveranser och nya kontrakt gör att vi söker dig som har erfarenhet av att jobba som Systemingenjör med fokus på navigationssystem och gärna med flygande farkoster.
Systemingenjör hos oss:Du blir del av teamet System & Software som består av 35 personer med roller som systemingenjör, mjukvarutvecklare och HMI-designer.
I rollen som Systemingenjör med fokus på Navigation kommer du att jobba med:
systemdesign, kravnedbrytning, dokumentation, test och verifiering av funktioner som spänner över navigationssystemet och eventuella närliggande delsystem.
systemintegration och hantering av apparater och annan hårdvara
planera, delta och analysera flygprov
utbilda kunder och den egna organisationen kring navigationsfrågor
specificera och vara en del av upphandlingen av apparater
tätt samarbete inom teamet och med olika avdelningar på företaget, likväl som dialog med underleverantörskontakter
Denna roll är perfekt för dig som vill ta dina kunskaper inom navigationssystem till en helt ny nivå och applicera dem på en högteknologisk produkt i en bransch som är högaktuell.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att du ska trivas så bra som möjligt hos oss. I den här rollen är teamwork viktigt och därför söker vi dig med hög samarbetsförmåga. Vidare söker vi dig som är ansvarstagande, flexibel och kommunikativ.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en civilingenjörsutbildning. Du har minst några års erfarenhet i roll som systemingenjör eller liknande och har goda kunskaper inom navigationssystem, sensorteknik och signalbehandling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av inom flygverksamhet.
Tjänsten ställer krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder: en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information: Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://www.umsskeldar.aero Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9481173