Systemingenjör med inriktning EMC
2025-11-17
På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår vision - att göra världen till en säkrare plats.
Din framtida utmaning
Som systemingenjör på Saab Dynamics och Missile Systems kommer du att arbeta med utveckling av avancerade försvarsprodukter, med ett särskilt fokus på missilsystem. Din roll innebär att säkerställa att våra produkter uppfyller de krav och förväntningar som våra kunder ställer på deras förmåga. Detta gör du genom att leda det tekniska arbetet under hela produktens livscykel, från initiala studier till utveckling och vidare underhåll. Arbetet inkluderar kravanalys, design och verifiering av den slutgiltiga produkten.
Vi förväntar oss att du som systemingenjör har en bred förståelse för våra produkters helhet, men också tillräckligt djup kunskap för att kunna förklara och kommunicera hur systemen är tänkta att fungera, i samarbete med ansvariga för delsystem och komponenter. I denna roll kommer fokus att ligga på EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) för ett av våra nya system, där helhetsperspektivet är avgörande. Du kommer att arbeta med kravställning, provplanering, analyser, sammanfattning av resultat och rapportering.
Du kommer att röra dig inom många teknikområden, och dina kontaktytor inom företaget kommer att vara breda. För att stödja ditt arbete finns välstrukturerade processer i vårt verksamhetssystem samt metodbeskrivningar i våra interna databaser. Du kommer ofta att samarbeta i projektform med ingenjörer från olika delar av utvecklingsenheten inom Saab Dynamics, andra delar av Saab samt internationella samarbetspartner. Våra projekt varierar i storlek, vilket kräver flexibilitet då du kanske kommer att arbeta med flera projekt samtidigt. Publiceringsdatum2025-11-17Profil
Du är civilingenjör eller motsvarande med flera års erfarenhet, gärna från systemarbete inom områden som mekanik, elektronik, mjukvara eller AI/ML. Har du kunskap och erfarenhet inom EMC, samt en djupare förståelse för elektromagnetisk kompatibilitet, är det meriterande.
Du har erfarenhet av att designa och strukturera komplexa system för att skapa en robust systemarkitektur. Du är också kapabel att skapa modeller och simulera system för att analysera prestanda och identifiera potentiella problem.
Du har arbetat med ISO 15288, en internationell standard för Systems Engineering Lifecycle Process, och har erfarenhet av kravhantering på olika nivåer, vilket gör att du kan systematisera system och/eller system av system. Kunskap om modellbaserad metodik är fördelaktigt.
Det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv, och vi tror att du har varit med tillräckligt länge för att ha en god känsla för när det är dags att ta nästa steg i utvecklingen. Du bör ha god samarbetsförmåga och kunna driva ditt arbete framåt självständigt. Du kommunicerar bra på både svenska och engelska, både i tal och skrift.
Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Vad du blir en del av
Hos oss på System Engineering inom Saab Dynamics Missile Systems får du möjlighet att arbeta i en del av Saab som är lite som ett litet företag inom det stora, vilket innebär en bred teknik och många kontaktytor som kanske inte är så vanliga. Det ger dig också möjlighet att påverka både tekniken och metoderna vi arbetar med.
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
