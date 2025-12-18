Systemingenjör Inom Transmission Till Aviseq
2025-12-18
Är du tekniskt driven och vill arbeta med avancerade och samhällskritiska system? AVISEQ söker nu en systemingenjör inom transmission som vill bidra till en verksamhet som gör skillnad, med placering Midlanda/Sörberge. Hos oss får du en central roll i att säkerställa robust och tillförlitlig kommunikation för funktioner som ordning och säkerhet, hälsa och försvar.
AVISEQ kommer att bli en del av LFV (Luftfartsverket), vilket skapar nya möjligheter för långsiktig utveckling och samarbete. Vi fortsätter att leverera enligt avtal och utvecklar ständigt våra tjänster och relationer. Mer information finns på www.aviseq.se
samt www.lfv.se.
Välkommen att bli en del av vår spännande resa!Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
I rollen som systemingenjör inom transmission ansvarar du för att utveckla och säkerställa driften av våra transmissionsnät och andra samhällskritiska kommunikationslösningar, däribland Rakel. Du arbetar nära ett engagerat team och får möjlighet att bygga specialistkompetens genom både grundutbildning och fördjupande kurser i våra unika system.
Du blir en del av ett engagerat team och får möjlighet att bygga upp specialistkompetens genom grundutbildning och fördjupande kurser i våra unika system. Det ingår resor i arbetet då vi även har utrustning utanför flygplatsen och på närliggande flygplatser. I rollen kan schemalagd beredskap ingå efter godkänd utbildning samt certifiering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Delta i projekt för att bygga ut och underhålla nätverk med fokus på synkron data- och telekommunikation samt radiolänkar.
• Ta fram hög- och låg-nivådesign (HLD/LLD) för befintliga och nya nätverk.
• Delta i projektplanering, kravställning och tekniska utvärderingar.
• Utbilda driftspersonal i lösningar och system.
• Felsökning och optimering av transmissionsteknik.
• Självständigt arbete i fält med höga krav på kvalitet och dokumentation.
Vem är du?
Du är en person som tar ansvar och trivs i en miljö där du får kombinera eget driv med nära samarbete i team. Du arbetar strukturerat, håller hög kvalitet i det du gör och är trygg i att prioritera även när tempot är högt.
Grundkrav:
• Eftergymnasial utbildning inom IT/telekom eller motsvarande.
• Minst 5 års erfarenhet inom transmission/nätverk.
• Goda kunskaper i SDH och PDH.
• Erfarenhet av att konfigurera PTP radiolänkar.
• Erfarenhet av nätverksdesign och felsökning.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande:
• Kunskaper och erfarenhet av NEC radiolänkar och/eller RAD TDM-utrustning.
• Tekniskt kunnande om TETRA/4G/5G.
• IP-kunskaper motsvarande CCNA.
• Erfarenhet av teletekniska system.
• Vana vid arbete i samhällskritisk infrastruktur.
Välkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är svenskt medborgarskap samt godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Poolia. Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare, Sofie Cardegren på 073 344 71 76 alt. sofie.cardegren@poolia.se
.
Om verksamheten
AVISEQ verkar inom kritisk kommunikation. Vi är specialister på att erbjuda kostnadseffektiva tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Vi övervakar, driftar och underhåller våra kunders tekniska utrustning och system, allt för att säkerställa deras kritiska verksamhet. Våra största kunder verkar inom luftfart och säkerhet vid flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag, såväl offentliga som privata, i hela Sverige. AVISEQ har cirka 200 anställda och blev i maj 2020 en del av LFV-koncernen. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och att ta ett samhällsansvar! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Sofie Cardegren sofie.cardegren@poolia.se 073-344 71 76 Jobbnummer
9652493