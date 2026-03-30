Systemingenjör inom ledningssystem
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i en tekniskt avancerad miljö där marina ledningssystem utvecklas och förvaltas i komplexa projekt med många intressenter och gränssnitt. Här får du en central roll i att skapa struktur i kravbilden och säkerställa att krav kan följas från övergripande behov hela vägen till system, leverantörer, verifiering och acceptans.
Uppdraget passar dig som trivs när teknik, samordning och metodik möts. Du arbetar nära teknisk projektledare och andra nyckelpersoner i projektet, samtidigt som du bidrar där verksamheten behöver stöd. Det gör rollen särskilt intressant om du vill påverka hur kravhantering och verifiering fungerar i avancerade systemmiljöer.
ArbetsuppgifterDu upprättar och uppdaterar projektplaner för kravhantering.
Du samarbetar med teknisk projektledare för att bygga upp en databas med intressentkrav.
Du bryter ner intressentkrav till enskilda system och skapar tydlig spårbarhet i kravstrukturen.
Du fördelar nedbrutna krav vidare till underleverantörer.
Du stöttar verifierings- och acceptansansvariga i att formulera acceptanskriterier för nedbrutna krav.
Du är med och sätter verifieringstillfälle och verifieringsmetod för krav.
Du bidrar även i kundprojekt och linjeorganisation där behov finns.
Krav3-7 års erfarenhet av produktledning.
Mångårig erfarenhet från komplexa multinationella projekt.
God kunskap om kravhantering och relaterade verktyg.
Du arbetar strukturerat och har gott ordningssinne.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7485562-1921062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
