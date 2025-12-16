Systemingenjör inom järnvägssystem
Vill du vara med och accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle? Vi söker nu en systemingenjör inom järnvägssystem till AFRY med möjlighet till flexibel stationeringsort. Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. På AFRY finns 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
AFRYs järnvägsorganisation är nationell med kontor från Örnsköldsvik till Malmö och genom ett nära samarbete hjälper de sina kunder i komplexa uppdrag som sträcker sig från idé- och konceptfasen till ibruktagning.
Projekten inom sektionen Järnvägssystem innefattar områden som signalsystem, järnvägsfordon och homologering/olika typer av tredjepartsgranskningar. Till sektionen söker vi nu en systemingenjör som är redo att ta sig an en spännande vardag inom järnvägsbranschen. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär kravställning, implementation, verifiering och validering samt leverans och tester i anläggningen eller fordonen. I rollen arbetar du med allt från offertarbete, kravställning, projektplanering och uppföljning till rapportskrivning, kundmöten och leverantörsdiskussioner. Denna roll kan med fördel kombineras med rollen som
handläggare inom AFRYs granskningsverksamhet, där du utför tredjepartsgranskning inom delsystemen signal, rullande material, energi respektive säker integration. Det är en stor fördel om du tidigare arbetat projektbaserat där du haft ett eget ansvar för att lägga upp ditt arbete då rollen kräver att du till stor del är självgående.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en möjlighet att växa i en senior specialistgrupp med utvecklande uppdrag. Du får flexibla arbetsmöjligheter med möjlighet att välja din stationeringsort samt chansen att arbeta med säkerhetskritiska system som påverkar framtidens tågtrafik.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att agera som teknisk expert inom järnvägssystem, med fokus på att säkerställa att tågfordon och signalsystem uppfyller höga krav på säkerhet och funktionalitet.
• Utarbeta tekniska specifikationer för tågfordon och signalsystem.
• Granska och analysera teknisk dokumentation för att säkerställa efterlevnad av svenska standarder.
• Delta i inköpsprocesser för tågfordon och system.
• Leda och koordinera tester av nya system på fordon.
• Bidra med rådgivning gällande underhåll av signalsystem.
• Genomföra oberoende granskningar (ASBO/DEBO) av säkerhetskritiska system.
VI SÖKER DIG SOM
• Har kunskap om järnvägssystem och/eller signalsystem (ERTMS).
• Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver kommunikation på båda språk.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från fordons- eller infrastruktursektorn inom järnväg.
• Erfarenhet av projektledning inom tekniska projekt.
• Erfarenhet av oberoende granskning (ASBO/DEBO).
• Förståelse för säkerhetsaspekter inom järnvägssystem.
I denna rekryteringsprocess läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i denna roll är du driven och trivs med att ta stort eget ansvar. Därtill är du samarbetsvillig och trivs i en konsulterande expertroll.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om AFRY och deras verksamhet här. Varaktighet, arbetstid, etc.
