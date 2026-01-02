Systemingenjör inom industriella IT-system
Eccera Professionals AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2026-01-02
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i gränslandet mellan teknik och IT och bidra till digitaliseringen av industrins processer? Vi söker en systemingenjör som vill vara med och utveckla och förbättra tekniska system och informationsflöden i en internationell miljö.
Som systemingenjör blir du en viktig del av teamet som arbetar med att utveckla och förvalta komplexa IT-stöd för produktion, teknik och produktutveckling. Rollen innebär ett brett ansvar, från att analysera behov och ta fram lösningar till att delta i förbättringsprojekt, integrationer och dataanalyser.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära både IT och teknik för att vidareutveckla och samordna de system som stödjer verksamheten. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att dataflöden, processer och integrationer fungerar sömlöst mellan olika system.
Du ansvarar bland annat för att:
vidareutveckla och optimera de system som används inom teknik- och produktionsprocesser
arbeta med integrationer mellan olika plattformar, exempelvis PLM, SAP eller andra affärs- och ingenjörssystem
analysera data, ta fram rapporter och skapa visualiseringar i Power BI eller liknande verktyg
kartlägga processer och identifiera förbättringsmöjligheter tillsammans med IT och verksamheten
bidra till att kvalitet och informationsflöden hålls på en hög nivå i pågående projekt
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom teknik, IT eller systemvetenskap
Några års erfarenhet av systemutveckling, processintegration eller dataanalys
Erfarenhet av affärs- eller ingenjörssystem som PLM, SAP, Power BI, COMOS eller Teamcenter
God förståelse för hur IT-lösningar stödjer teknisk verksamhet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du strukturerad, nyfiken och kommunikativ. Du trivs i samarbeten men kan också driva ditt eget arbete framåt.
Om uppdraget
Tjänsten är ett konsultuppdrag med placering hos en ledande aktör inom energiteknik och industriell utveckling. Du blir en del av ett team med stort tekniskt kunnande där innovation och utveckling står i fokus.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Era Zylfijaj era.zylfijaj@eccera.com Jobbnummer
9668045