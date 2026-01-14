Systemingenjör hårdvara
2026-01-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemingenjör med fokus på hårdvara till en verksamhet inom försvarsindustrin. I rollen blir du en nyckelperson i projekt där du är med och definierar systemets design och funktioner, och säkerställer att den tekniska lösningen möter uppsatta krav och kvalitetsnivåer. Du arbetar nära projektledare, konstruktörer och installatörer och bidrar genom hela integrationskedjan - från krav och systemutformning till konstruktion, montering, driftsättning och test.
Exempel på hårdvara kan vara datarack, kablage, operatörsplatser, mekaniska komponenter/system samt nätverkskomponenter.
ArbetsuppgifterAnalysera, bryta ner och realisera systemkrav samt definiera hur systemet ska utformas
Säkerställa att funktionaliteten är realiserbar och att designen är ändamålsenlig
Verifiera att utvecklad lösning uppfyller både kundens och interna krav
Ta fram underlag för test och verifiering av systemlösningen
Identifiera och mitigera risker samt driva nödvändiga justeringar för att kvalitetssäkra systemdesignen
Hantera löpande tekniska frågeställningar i projekten
KravTeknisk bakgrund, exempelvis högskoleingenjörsutbildning, elektriker med vidareutbildning mot ingenjör eller motsvarande erfarenhet
Några års relevant erfarenhet och god förståelse för hårdvara, mekanik, kablage/el och nätverk
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att skapa ritningar i CADSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
