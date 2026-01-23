Systemingenjör - El & Integration
Procruitment AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-23Företaget
Kunden är verksam inom utveckling av avancerade tekniska system för marina miljöer, där fokus ligger på intelligens, infrastruktur och långsiktigt hållbara lösningar. Arbetet bedrivs i en högteknologisk kontext med stora krav på tillförlitlighet, robusthet och systemintegration.
Verksamheten kännetecknas av låg grad av standardisering och hög grad av anpassning - lösningarna utvecklas för verklig användning snarare än serieproduktion. Projekten är tekniskt komplexa och genomförs i nära samarbete mellan olika discipliner, där helhetsperspektiv och praktisk funktion är avgörande.
Organisationen består av erfarna specialister med stark systemförståelse och en kultur som präglas av samarbete, ansvarstagande och teknisk nyfikenhet. Här finns utrymme att påverka tekniska beslut, ta ansvar för helheten och bidra till lösningar som ska fungera under lång tid i krävande miljöer.Om tjänsten
I denna roll arbetar du hos en kund som utvecklar intelligens och infrastruktur för avancerade marina system. Verksamheten präglas av teknisk bredd, hög komplexitet och ett pragmatiskt arbetssätt där lösningarna byggs för verklig drift snarare än massproduktion.
Du får en central roll i att säkerställa att elsystemet fungerar som en helhet - från delsystem och kabinett till integration, verifiering och driftsättning. Arbetet är varierat, projektbaserat och sker i nära samarbete med flera tekniska discipliner samt produktion, test och leverantörer.
Rollen passar dig som vill ta helhetsansvar, arbeta nära verkligheten och vara den som får många pusselbitar att bli ett robust och fungerande system.
Arbetet omfattar ett brett ansvar för elsystem på systemnivå, där fokus ligger på integration, robusthet och verifiering i komplexa miljöer. Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa att elsystemet fungerar som en helhet genom hela utvecklingskedjan
Ta fram och driva elsystemkrav och specifikationer med fokus på verklig integration
Arbeta med ledningssystem och kablage, inklusive koncept, kopplingsprinciper och installationsunderlag
Bedöma och vid behov designa enklare elektroniklösningar ur ett systemperspektiv
Säkerställa robusthet avseende kraft, last, gränssnitt, EMC och verifiering
Arbeta nära produktion, integration och test samt driva felsökning vid systemavvikelser
Skapa och underhålla teknisk dokumentation såsom scheman, gränssnitt och ändringsunderlag
Samverka tvärfunktionellt med andra discipliner och ha dialog med leverantörer
Din kompetens
Gedigen erfarenhet av elsystemarbete på systemnivå, med fokus på helhet, integration och konsekvenstänk
Erfarenhet från miljöer nära produktion, test, driftsättning eller systemintegration
God förståelse för elsystemets byggbarhet, gränssnitt och tekniska beroenden
Förmåga att se konsekvenser av val inom last, kraft, kablage, signaler, EMC, utrymme, kylning och service
Erfarenhet av teknisk dokumentation och arbete med krav, specifikationer och gränssnitt
Meriterande är bred erfarenhet från exempelvis mekanik, elektronik, systemarbete eller teknisk projektledning samt arbete med robusta eller industriella system. Rollen passar även dig som har arbetat djupt inom ett område, exempelvis kretskort, och som vill ta ett tydligare helhetsansvar på systemnivå.
Som person är du nyfiken, strukturerad och har ett tydligt systemtänk. Du trivs i gränslandet mellan discipliner, är bekväm med otydliga förutsättningar och tar självständigt ansvar för att driva arbetet framåt. Du värdesätter samarbete, dialog med leverantörer och ser dokumentation som en naturlig del av ett välfungerande ingenjörsarbete.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm, Solna
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7102964-1805212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Döbelnsgatan 64 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9701757