Systemförvaltare till Sundbybergs stad
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2026-07-15
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Drivs du av att både förvalta och utveckla system? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker en systemförvaltare som vill arbeta med våra system för uppföljning och styrning, Qlik Sense och Stratsys. I rollen får du även möjlighet att bidra till att stärka vårt datadrivna arbetssätt.
Sundbybergs stad befinner sig i ett spännande utvecklingsskede där digitalisering, datadrivet arbete och smarta lösningar blir en allt viktigare del av verksamheten. För att stärka vårt arbete utökar vi nu från en till två systemförvaltare. Det innebär att du får möjlighet att komma in i ett läge där arbetssätt, samverkan och utveckling formas tillsammans med möjligheter att påverka både rollen och framtida lösningar.
Hos oss blir du en del av ekonomistyrningsenheten tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som arbetar nära verksamheten och drivs av utveckling, samarbete och förbättring. Vi erbjuder en arbetsplats där idéer tas tillvara, där du får stort eget ansvar och där du har möjlighet att utvecklas.
I rollen som systemförvaltare får du arbeta både strategiskt och operativt med våra system. Du blir en viktig länk mellan verksamhet, IT och leverantörer och får möjlighet att bidra till hur stadens systemstöd utvecklas framåt.
Hos oss får du bland annat:
möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och systemlösningar
arbeta nära verksamheten och se konkret nytta av ditt arbete
ett varierat och utvecklande arbete med både teknik, utveckling och samarbete
engagerade kollegor och en kultur som präglas av professionalism, samarbete och utveckling
I rollen som systemförvaltare kommer du bland annat att:
ansvara för förvaltning och vidareutveckling av systemen Qlik Sense och Stratsys tillsammans med din systemförvaltarkollega
säkerställa stabil drift och god funktion i systemen
vara kontaktperson mellan verksamhet, IT och externa leverantörer
hantera behörigheter, konfiguration och systemadministration
delta i utvecklingsprojekt och förbättringsarbete, bland annat i att stärka vårt datadrivna arbetssätt
Skapa och underhålla dokumentation för system, tjänster och arbetssätt
Vi söker dig som har erfarenhet av systemförvaltning eller liknande arbete med IT-stöd inom verksamhetsstyrning, uppföljning eller analys. Du har förståelse för data, rapportering och verksamhets- och ekonomiprocesser samt tycker om att arbeta både verksamhetsnära och tekniskt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projekt- och utvecklingsarbete samt av att arbeta med Qlik Sense och Stratsys. Erfarenhet från politiskt styrd organisation är också meriterande. Vi ser även gärna att du har intresse för eller erfarenhet av IT-arkitektur exempelvis kring integrationer, systemlandskap och hur olika IT-lösningar samverkar. Det är också meriterande om du har programmeringsvana eller annan automatiseringsrelaterad erfarenhet.
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och drivs av att systemförvalta i kombination med att utveckla och förbättra. Du tycker om samarbete, är kommunikativ och har förmåga att skapa goda relationer samtidigt som du arbetar strukturerat och självständigt.
Välkommen till Sundbybergs stad – en arbetsplats där utveckling, engagemang och samhällsnytta möts.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Stadens förmåner:
Sundbybergs stad erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling till extra lediga dagar, modern och flexibel förläggning av arbetstid, medlemskap i Sundbybergs kommunanställdas Idrottsförening (SKIF) och rabatterat årskort på simhallen. Ett stenkast från stadshuset finns Ursviks motionsområde med löp- och skidspår samt MTB-spår. För den konstintresserad finns möjlighet att bli medlem i konstföreningen Bladoram.
Ansök senast den 9 augusti 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Biträdande ekonomidirektör
Karin Mattsson karin.mattsson2@sundbyberg.se +4687066820 Jobbnummer
10003585