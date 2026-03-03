Systemförvaltare till Jönköping Energi
Vill du vara med och förvalta samt vidareutveckla de system som gör vår verksamhet hållbar, effektiv och framtidsredo? Vi söker en strukturerad och drivande Systemförvaltare.
Om rollen
Som systemförvaltare hos Jönköping Energi får du ett övergripande ansvar för att leda och koordinera förvaltningen av ett eller flera verksamhetsövergripande system. Rollen innebär att du säkerställer att systemen är stabila, uppdaterade och anpassade efter verksamhetens behov, samtidigt som du kontinuerligt identifierar förbättringar och utvecklingsmöjligheter. Du arbetar nära både verksamheten och IT-funktionen och samlar in, analyserar och prioriterar önskemål från olika delar av organisationen, där du också kommunicerar krav och behov vidare till systemleverantörer.
I arbetet ingår det att ta fram och underhålla förvaltningsplaner, utveckla arbetssätt och rutiner samt bidra till att våra system följer gällande lagstiftning och regelverk, särskilt kopplat till informationssäkerhet och GDPR. Rollen innebär även samarbete med IT-drift och arkitektur för att säkerställa att systemlösningarna är i linje med vår målarkitektur, liksom att driva och genomföra mindre projekt och uppdrag kopplade till systemens utveckling. I takt med att verksamhetens behov förändras kan även rollens inriktning utvecklas, till exempel vid införande av nya system där du får en central roll i att driva förändring och säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet.
Minst 3 års erfarenhet av liknande arbete.
Erfarenhet av kravställning mot systemleverantörer.
God systemförståelse och analytisk förmåga.
Erfarenhet av förändringsledning samt arbete med informationssäkerhet/GDPR.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Vi tror att du är strukturerad, noggrann och mån om att skapa ordning och tydlighet i både processer och system. Kombinationen av din samarbetsförmåga, ditt analytiska arbetssätt och din förmåga att hantera komplexa situationer gör att du lyckas väl i en roll där både teknik, utveckling och verksamhetsförståelse möts.
Mer information
Välkommen med din ansökan senast 31/3. Urval görs löpande så dröj inte med att söka!
Kontakta gärna Enhetschef Ragnvald Röine via ragnvald.roine@jonkopingenergi.se
alt 036108360 för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
