Systemförvaltare/Systemansvarig
Försvarsmakten / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2025-10-02
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige?
Sektionen Logistiksystemsektionen söker dig som vill jobba som Systemförvaltare/Systemansvarig. Systemförvaltningsenheten (SFE) är en intressant och dynamisk verksamhet som erbjuder ett gott arbetsklimat med engagerade medarbetare som aktivt medverkar till enhetens utveckling och Försvarsmaktens verksamhet. Sektionen Logistiksystemsektionen inom SFE ansvarar för systemförvaltning av IT- system för den centrala verksamheten. Sektionen består av ett gäng kompetenta medarbetare med en stark teamkänsla. Vi behöver nu förstärka teamet då det är en stor efterfrågan på våra tjänster. Vi söker Dig som trivs att jobba med andra, som vill utvecklas i din roll och möta nya utmaningar med goda möjligheter till både kompetensutveckling och fysisk träning på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker nu en systemförvaltare/systemansvarig för förvaltning av IT-system för flygunderhåll. Rollen som systemförvaltare innebär att du i huvudsak kommer att arbeta med förvaltning och vidareutveckling av system inom Försvarsmakten. Som systemansvarig ansvarar du även för budgetering och ekonomisk uppföljning samt har huvudansvar för IT-systemet inom sektionen. Det är även din uppgift att agera teamledare för funktionen som idag består av fem personer. Du kommer bland annat att arbeta med att:
• Omvärldsbevaka och bedöma sårbarheter i den tekniska miljön
• Livscykelhantera IT-system
• Vara sammanhållande och leda arbetet vid större förändringar och uppgraderingar av IT-system
• Felsöka, testa samt ta fram och granska dokumentation
• Produktionsleda arbetet inom funktionen
• Verka för att utveckla samarbete mellan systemförvaltningen och övriga berörda organisationer
• Aktivt bedriva förvaltningsarbete för att vidmakthålla Försvarsmaktens IT-system
• Säkerställa att IT-systemen uppfyller Försvarsmaktens olika regelverk främst inom tillgänglighet och säkerhet
• Ansvara för att planera och budgetera inom egen ansvarsområde
Kvalifikationer
• Du har relevant akademisk examen eller motsvarande förvärvade kunskaper som av arbetsgivaren anses relevanta
• Du har relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom IT-området, gärna från större organisation och med komplexa IT-system
• Du har tidigare arbetat med teknisk dokumentation
• Du har erfarenhet av avtalshantering inom Försvarsmakten eller annan myndighet
• Du har erfarenhet av att driva tekniska förändringar för IT-system
• Du har grundläggande kompetens inom IT såsom underliggande infrastruktur, t.ex. databas, OS, nätverk, backup samt säkerhetshöjande produkter
• Du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken och söker nya utmaningar. Du är förmodligen en driven person som gillar att ta initiatiav och ansvar samt fungerar bra med att arbeta i team. Du är noggrann, strukturerad och säkerhetsmedveten. Det är viktigt att du är serviceinriktad och har förmåga att se både helhetsbilden samt relevanta detaljer. Du har god social kompetens då tjänsten innefattar frekventa diaologer med verksamhet, utförare och leverantörer. Du är van och fungerar bra med att arbeta såväl i grupp som självständigt mot satta mål och tidplaner Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Det är meriterande om du har arbetserfarenhet och/eller kunskap inom ett eller flera av följande områden:
• ITIL och processorienterat arbetssätt
• Projektledning
• Budgetering och ekonomiuppföljning
• Samverkan med andra myndigheter och underleverantörer
Övrig information
Arbetsort: Arboga.
Tillsvidareanställning (sex månaders provanställning tillämpas).
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Civil befattning.
För upplysningar om befattningen och information om rekryteringsprocessen
Facklig kontakt
SACO-S: Agnetha Landquist
SEKO: Matz Felix
OFR/S: Martin Sparr
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-17. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ett personligt brev där du beskriver varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9537454